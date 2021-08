La imagen que muestra la dura realidad que les espera a las mujeres en Afganistán tras la llegada de los talibanes

Las grandes perjudicadas por la llegada de los talibanes a Afganistán son, sin duda, las mujeres y las niñas. Con la nueva situación los derechos de ellas retroceden a la situación de 20 años atrás. La ley islámica Sharia las relega a un segundo plano y por ello son múltiples los organismos y asociaciones que piden ayuda para las afganas atrapadas en el país.



La fotoperiodista estadounidense Stephanie Sinclair, del National Geographic, ha compartido en su cuenta de Instagram una fotografía antigua pero que refleja a la perfección la situación actual de las mujeres. En ella, se ve a una niña de 11 años que posa junto con su prometido, 30 años mayor.





"Veinte años después de la invasión de Afganistán liderada por Estados Unidos, que derrocó a los talibanes del poder, el mundo está presenciando uno de los retrocesos más dramáticos de los derechos de las mujeres y las niñas en la historia reciente. Poco después del avance de los talibanes, rápidamente comenzaron a surgir informes que detallaban crímenes de guerra y violencia dirigida contra mujeres y niñas,de niñas con combatientes talibanes", explica Sinclair en el comentario que acompaña a la foto.La foto periodista del National Geographic ha compartido también las palabras de una compañera periodista afgana: "Mi corazón se está rompiendo en pedazos.Janila, que es como se llama la periodista, habla de que los azotes públicos y las ejecuciones eran parte de la vida diaria, las niñas no podían ir a la escuela después de los 12 años y las mujeres no tenían casi derechos individuales. "Hoy, con la nación hundida más profundamente en una tiranía cruel, las mujeres afganas temen lo peor. 'No queremos morir así. No nos rendiremos", finaliza.