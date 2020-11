Resfriados y otras dolencias víricas

Los síntomas de estas tres patologías (gripe, catarro y Covid) son muy parecidos, aunque hay señales que pueden avisarnos de que nos hallamos ante un simple constipado o ante algo más grave.

La llegada del frío y con él de los primeros catarros y gripes coinciden este 2020 con la segunda ola de la pandemia del Covid-19, lo que provoca que muchas personas no sepan realmente ante cuál de las tres patologías se encuentran.

Los especialistas destacan de que su coexistencia, principalmente en personas de riesgo, puede ser muy peligrosa. Sin embargo, la buena noticia es que hay señales evidentes que nos pueden ayudar a diferenciar las tres enfermedades y conocer si estamos ante un simple constipado o, por el contrario, podemos estar padeciendo una infección provocada por el virus de la influenza o el del SARS-CoV-2.

De las tres, la más sencilla de diferenciar e igualmente la menos grave es el resfriado. Llamado como catarro común, cursa por contagio nasal, tos, mocos y estornudos. La particularidad de esta enfermedad es que no suele dar fiebre, y de presentarse sucede más en el caso de los niños, con incidencia no muy alta. Para esta dolencia no hay tratamiento; exclusivamente se pueden minimizar los síntomas, aunque en tres o cuatro días suele desaparecer, ya que no es grave y solo afecta a las vías respiratorias superiores.

Sin embargo, diferenciar la gripe del Covid-19 es más complicado, ya que coinciden en algunos síntomas. Las dos patologías cursan con tos seca, fiebre alta, malestar general y también dolores musculares, aunque en la gripe estos son más comunes y su comienzo es más brusco que en el coronavirus, donde aparecen más poco a poco.

La clave para distinguir si padecemos infección de Covid-19 en lugar de un resfriado o una gripe es la intensidad de los síntomas, que son muy agudos en el caso del SARS-CoV-2. Hay mucha probabilidad de que produzca tos, la fiebre suele ser más elevada que en la gripe, no suele haber mucosidad, estornudos ni dolor de garganta, y la sensación de falta de aire es más profunda que en otras dolencias.

La sensación de cansancio también se acusa más en el coronavirus que con la gripe. Los médicos insisten en que muchos de sus pacientes con Covid-19 se quejan de un intenso dolor muscular que comparan en muchos casos a las agujetas que se sienten tres realizar ejercicio físico.

Algunos consejos

Las recomendaciones son eficaces, según los expertos, tanto para catarros y resfriados como también para la gripe o el virus felón que nos está amargando la vida. Salvo el caso de la gripe, no se dispone de vacunas eficaces, por ello es aconsejable vacunarse de la gripe y seguir estos consejos:

* Prevención ambiental. El aire contaminado, la polución y el clima son factores determinantes en las infecciones respiratorias, ya que son un caldo de cultivo para que el virus Covid-19 sea más agresivo y también hacen más débil al aparato respiratorio.

* Higiene. El lavado de manos, mantener el distanciamiento físico o incluso el aislamiento temporal, y hacer un buen uso de las mascarillas en espacios cerrados son condiciones que protegen de forma eficaz y evitan el contagio.

* Aire libre. Hay que evitar los espacios cerrados y con poca ventilación.

* Buena forma física. Llevar a cabo ejercicio aeróbico mantiene el aparato respiratorio y los pulmones, según indican los expertos, en buenas condiciones. También es bueno para prevenir la aparición de catarros y resfriados, y en caso de que aparezcan consigue que evolucionen de forma más benigna.

* Dieta. Una alimentación rica en verduras y en frutas frescas mejora las funciones del aparato respiratorio, por lo que aumenta la inmunidad.

* Farmacología. No hay fármacos ni vacunas para prevenir estas infecciones. Salvo para la gripe, que sí hay un antídoto anual, los resfriados y catarros no pueden ser prevenidos con medicamentos.

¿VERDADERO O FALSO?

1- Lavarse las manos sin jabón también protege del Covid. Falso. Junto al uso del gel desinfectante, el jabón es clave para una correcta higiene de manos. Sin embargo, un 25% de la población estatal no lo utiliza y un 55% de la población se las lava en menos de 20 segundos, lo que es insuficiente.

2- Resfriado, gripe y coronavirus se propagan igual. Verdadero. Las tres enfermedades pueden contraerse a través de las gotitas que se expulsan al toser, estornudar, hablar o también al contactar con superficies infectadas y luego llevarse las manos sin lavar la boca, nariz a los ojos.