Diez cosas que (igual) no sabías de... Xabier Lapitz

Xabier Lapitz (Hondarribia, 1965) es unas de la voces referenciales del periodismo político vasco. Conoce a la perfección el mecanismo de la prensa escrita, la radio y la televisión. Desde hace cinco años está al frente de En jake en ETB-2.

1- Radio o televisión. Siempre le ha gustado trabajar en la radio, el medio en el que más tiempo ha pasado, pero desde hace cinco años disfruta notablemente con la televisión. Es la cara de las mañanas de ETB-2.

2- Pasión por los fondos marinos. Una de las actividades de ocio que más le gustan al periodista vasco es bucear. Estar bajo el agua le ayuda a desconectar de la tensión del trabajo diario mientras disfruta de los fondos marinos. Es una pasión que ha transmitido a sus dos hijas.

3- La televisión que más le gusta. Disfruta con la vuelta del periodismo a la pequeña pantalla. Le gustan los debates, pero aquellos en los que todo el mundo puede hablar y no se necesita levantar la voz y gritar para hacerse escuchar.

4- Gastronomía. Es una parte fundamental de su vida. Le gusta cocinar y disfruta con el delantal puesto. La gastronomía la lleva en el ADN, porque su padre, Juan José Lapitz ha sido uno de los gastrónomos vascos más reconocidos, y no solo en Euskadi.

5- Aficiones deportivas. Le gusta el fútbol y su equipo es el Athletic, lo que no quita para que quiera que siempre desee que le vaya muy bien a la Real Sociedad. También lo tiene muy claro en remo y aquí pueden sus orígenes: su trainera es la de Hondarribia.

6- Su despensa preferida. Es un hombre al que le gusta comprar lo que cocina y tiene a gala apostar por la cercanía y la temporada en los productos que lleva a la mesa. Su rincón preferido es el mercado de La Ribera, en Bilbao. En él tiene sus puestos de referencia.

7- Lugares a los que ir. Le gusta mucho viajar, pero a nivel local tiene un escenario en el que se le ve muy a menudo: el Casco Viejo bilbaíno. Vive en él y es el lugar donde toma sus potes y cervezas y también donde está su txoko.

8- Madrugones, pero intensos. El madrugón es algo que como a la mayoría de la gente no le gusta demasiado. Después de haberse levantado antes de que pongan las calles cuando estaba en Onda Vasca, ahora tiene un horario más relajado en ETB, pero aun así, también se levanta muy temprano.

9- Con las audiencias. Siempre ha dicho que no sabe mucho de cómo funcionan las audiencias, pero no pasa de ellas, sino que mira los datos todos los días, aunque no sea de los que se agobian. En las últimas dos temporadas está viviendo momentos muy dulces y En jake se ha consolidado.

10- Información política. Disfruta con ella sobremanera (es lo suyo) e intenta siempre tocar las teclas adecuadas para ofrecer al espectador un mapa objetivo. Sin embargo, no es ajeno a la actualidad social y a la cultural dentro de la información.