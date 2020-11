Pablo Motos enfada a los sanitarios: simula con un bastoncillo de oídos una PCR

El presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos, protagoniza una nueva polémica que no ha tardado en incendiar las redes. En esta ocasión, ha atraído las críticas del ámbito sanitario.



En el programa de este jueves, uno de los temas que comentaron fue la noticia de los test caseros para detectar el coronavirus que ha aprobado Estados Unidos. Sus colaboradores, entre ellos Tamara Falcó y Cristina Pardo, no se mostraron a favor de este tipo de pruebas realizadas por uno mismo.



A pesar de ello, el conocido presentador pidió que le dieran unos bastoncillos para los oídos con la intención de "que veáis el camino". A continuación se introdujo uno de ellos por completo por el orificio nasal.



La críticas no tardaron en llegar a través de las redes:





El señor Pablo Motos en @El_Hormiguero metiéndose un bastoncillo en la nariz simulando hacer una PCR, tira por tierra todo el tiempo que los sanitarios hemos dedicado a aprender a hacer la técnica de forma correcta. En lugares acondicionados. Con EPIS. — Ana Belén Fernández (@AnaBelen5713) November 19, 2020

Poner Antena 3 y encontrarte a Pablo motos metiendose un bastoncillo de los odios por la nariz simulando la PCR..?? — M i r i a m (@14_mirii) November 19, 2020

Pablo Motos, eso no es un palo para hacerte una PCR, es un bastoncito para los oídos. La educación para la salud se la dejamos para los profesionales. Gracias #MinogueEH — LAOMON (@ramonchugh) November 19, 2020

Pensaba que lo había visto todo, pero Pablo Motos acaba de demostrar en televisión sus habilidades para meterse cosas por la nariz — Angela ?? (@aangela_tp) November 19, 2020

A esto sumarle que se acaba de meter un bastoncillo de los oídos por la nariz para "hacer ver" lo fácil que es tomar una PCR. #MinogueEH #circo https://t.co/kbErcnKW9n — Úrsula (@ursulajimrod) November 19, 2020

El comité de expertos liderado por Tamara Falcó hablando a la población (en prime time) sobre la vacuna para el covid. #MinogueEH pic.twitter.com/CSSODlvdQg — Stardust (@mjmnh8) November 19, 2020

La pseudo tertulia de @El_Hormiguero en 7 lineas:



??Pablo motos criticando los políticos y los medios por ineptos.



??Su científica en plató @Tamara_Falco_ : "quiero una de esas vacunas que han rechazado esas 43.000 personas".



Por favor, que se lo hagan ver. ??#MinogueEH — Fausto M.Quintanilla /? ???? ???? (@FMQuintanilla) November 19, 2020

Pablo Motos criticando la desinformación sobre coronavirus mientras habla de vacunas con su comité de 'expertos': Juan del Val, Critica Pardo, Nuria Roca y Tamara Falcó



3 millones de audiencia — Pepo Jiménez (@kurioso) November 19, 2020

Durante el programa, también debatieron sobre la carrera por la búsqueda de una vacuna contra el covid-19, sin ningún experto en el tema. Los usuarios de Twitter no lo pasaron por alto.