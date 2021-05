'Friends: The Reunion': el primer tráiler oficial del reencuentro ya está aquí

La plataforma HBO Max han revolucionado a los seguidores de 'Friends' con el primer tráiler del reencuentro de los protagonistas de la mítica serie que se podrá ver desde el próximo 27 de mayo.



En el avance de casi tres minutos de duración, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer conversan sobre lo que supuso la ficción para sus carreras, repasan guiones antiguos y repiten su noche de trivial en el plató original de la serie.





Picture this:



The year is 2002, it's Thursday night, and you rush home to catch the latest episode of Friends. Now get ready for it to happen all over again. Friends: The Reunion is streaming May 27 on HBO Max. #FriendsReunion pic.twitter.com/1ZrHq4HxSM