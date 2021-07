Diez cosas que (igual) no sabías de... Melani Olivares

1 Dieta muy sana. Es una mujer que se cuida y que persigue que sus tres hijos sigan unas pautas de alimentación saludables. Los cereales son un capricho para momentos especiales mientras que las verduras se convierten habituales en el día a día. Y nada de bollería o golosinas.

2 Deporte como equilibrio vital. La actriz, que ha tenido momentos de sobrepeso, sobre todo después de su segundo parto, ha hecho mucho ejercicio además de dieta. Nada con sus hijos, hace senderismo y se desplaza en bicicleta, actividad que le facilita el vivir en el campo, pero no se considera una mujer de gimnasio.

3 El papel de su vida. No puede dejar de alabar su paso por Aída. La serie le dio popularidad y estabilidad económica por su larga duración. No hubiera podido continuar como actriz de no haber tenido este trabajo. Anteriormente había hecho personajes de menor relevancia, pero que sirvieron para afianzar su pasión por la interpretación

4 Valores muy personales. Ha tenido dos parejas conocidas (Javier Rojas y Gorka González) y no guarda mal recuerdo, porque tiene un hijo por cada una de ellas, además de una niña adoptada. No cree en el amor para toda la vida y sí en aprovechar el día a día.

5 Exigente en la amistad. Tiene un grupo de cuatro amigas a las que ha convertido en sus hermanas. A sus amistades les pide que estén a su lado y que sean leales. Valora mucho el sentido del humor y compartir muchos instantes de risas, y quiere que de vez en cuando le pongan los pies en el suelo.

6 Apoyos en la crianza. Dice que no podría trabajar si no contara con la presencia de su madre en Madrid. Es la abuela quien está al mando de la familia cuando la actriz se sube a un escenario o está rodando. Y las amigas también echan una mano.

7 Confesiones arriesgadas. Siempre ha hecho gala de una sinceridad extrema. En una entrevista con Jorge Javier Vázquez se desnudó en el plano sentimental explicando que mantenía una relación de poliamor y que tenía un novio y una novia, aunque no se conocen, pero él y ella sí que saben de la existencia del otro.

8 Problemas económicos. Los últimos tiempos no han sido gloriosos en sus finanzas. Agradece la ayuda prestada por compañeros y amigos como Carmen Machi, Yolanda Ramos, Willy Toledo o Gorka Otxoa. Dice que gracias a ellos sus hijos han podido comer.

9 Una cómoda coqueta. Opina que ninguna forma de vestuario sentará bien a una persona si no se reconoce en su cuerpo. No le gusta el concepto de la ropa como arma de seducción. Dice que se acepta en todo y a la hora de vestirse escoge la comodidad, pero una comodidad que le haga sentirse guapa y segura.

10 Personajes con fuerza. Profesionalmente hablando no haces ascos a casi nada, pero reconoce que le gustan sobre todo los personajes fuertes y con garra. Por eso disfrutó de Paz en Aída.