Julian Iantzi, el peor valorado en 'Masterchef Celebrity'

Julian Iantzi fue este lunes el peor valorado en Masterchef Celebrity 6. Y es que el presentador de Lesaka, que ejerció de capitán del equipo azul, no tuvo su mejor día en las cocinas del programa y la prueba que realizó junto al actor Iván Sánchez decepcionó a los jueces. De hecho, el jurado criticó su elaboración por "no entender lo que había que hacer"



Sin embargo, no fue el que peor suerte corrió, ya que fue el cantante Yotuel, uno de los favoritos en las apuestas para ganar esta edición de Masterchef Celebrity 6, el expulsado sorpresa del cuarto programa por culpa de un postre al que le faltó azúcar.



"¿Qué te costaba ponerle medio kilo de chocolate encima a ese bizcocho insípido? Está más o menos jugoso, pero no tiene sabor ninguno", le recriminó el chef Jordi Cruz al concursante cubano y pareja de Beatriz Luengo.





Hoy @Yotuel007 abandona las cocinas de #MCCelebrity y deja a todos sus compañeros completamente sorprendidos. ¡Gracias por formar parte de esta gran familia! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/Ya0IlHVgGO — MasterChef (@MasterChef_es) October 4, 2021