Roberto Brasero ofrece la información del tiempo con un rap

Roberto Brasero ya se ha convertido en un rostro familiar de la meteorología, como en su día lo fueron José Antonio Maldonado, Paco Montesdeoca, Minerva Piquero o Mario Picazo. Las predicciones del tiempo en Antena 3 llevan su cara hace años y es más que conocido su estilo desenfadado y cercano al espectador, que despierta filias pero también fobias.



Este martes ha sorprendido, para bien a sus fans y para mal a sus detractores, ofreciendo a los espectadores de Antena 3 Noticias, en su edición de las tres de la tarde, un rap con el que pretendía explicar cómo será el tiempo del fin de año y del inicio del próximo. Quizá el hecho de ser 28 de diciembre le ha animado a tomárselo de una forma más humorística, pero la previsión era en serio.





Si yo lo he visto vosotros también. Roberto Brasero rapeando. pic.twitter.com/puz52sVaKk — Marc Gabernet (@marcgabernet) December 28, 2021

Brasero ha querido tranquilizar a la audiencia asegurando que no habrá una borrasca profunda, una Filomena, como la del año pasado. Y mientras comenzaba una base musical, y"¿Qué pasa con Filomena?, ¡hu!.¿Qué pasa con Filomena?,todo el mundo me preguntasi va a caer otra buena.Yo te lo voy a contar, escucha.Si te digo la verdad, esta es la realidad.Una cosa así no se puede decir,no lo podemos saber con la meteorología,bastante con el día o día.Una semana, una quincena, sí,hablarte de tres meses, no,no merece la pena.No es por no predecir,es que no se va a cumplir,y si se cumple, la verdad,será por casualidad".Y, sin dejar de cantar,sin ningún mapa que le acompañara por detrás."Bro, no tienes que mirar tan lejos,¿quieres el tiempo para Nochevieja?Aquí te lo dejo:manga corta a mediodía,y luego la noche será fría,pero no tanto, aquí te dejo mi canto.Esta es la previsión,primavera en fin de año,no es una inocentada,es el anticiclón, ¡hu!".Y así ha acabado el rap de Brasero, que se une así a opara sorprender a los espectadores, como Juan Carlos Monedero en La Tuerka o Antonio Resines, Javier Gutiérrez, Tito Valverde, Juan Diego y El Langui en la gala de los Goya de 2012.