Conchita Wurst aparece en 'Secret Story' para dar un importante mensaje 

'Secret Story' está de vuelta. Hace tan solo unas semanas que Telecinco emitía el final de la primera edición del 'reality', con famosos como inquilinos de la casa. Ahora, vuelve con la ansiada edición de anónimos que los fans del concurso no habían parado de pedir.



Este jueves, 13 de enero, daba comienzo la nueva temporada del programa con Carlos Sobera como presentador y por fin se revelaba la identidad de los participantes.





CARLOS PEÑA, UN CONCURSANTE NO BINARIO

EL MENSAJE DE CONCHITA WURST

Durante la gala, los seguidores de 'Secret Story' pudieron ponerle cara a las personas que iban a entrar en la casa, especialmente a uno de ellos,quet.En su intervención, Carlosy que se encontraba en medio de ambos.Además, quiso aclarar que no le importa el género que sus compañeros utilicen para referirse a su persona siempre que lo hagan desde el respeto:En sus redes sociales,, terminando las palabras en '-e'.Peña también compartió en el programa que len 'La casa de los secretos' sy expresó su deseo de poder a, como él durante su niñez: ", por lo que", decía en la entrega de este jueves.no solo supuso la respuesta a las peticiones de sus fans, tambiénde lo más especial,La artista fue la ganadora de Eurovisión en 2014 con la canción 'Fly like a Phoenix', y no perdió la oportunidad de intervenir en el formato de Mediasety enviarle un bonito mensaje.. Gracias por la representación", empezaba diciendo Wurst en el vídeo emitido en la gala de este jueves. Además,y desveló que había cotilleado las redes sociales del participante y que lo que había visto le había encantado."Solo quería aparecer por aquí y desearte una estancia fabulosa en 'Secret Story'. Estoy deseando conocerte, espero que sea pronto. Pásatelo genial,", comentaba la artista., dónde muestra su pasión por el maquillaje, la fotografía analógica y