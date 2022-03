Will Smith ya advirtió a Pablo Motos: "Cuidado con lo que dices de mi esposa"

Will Smith, advirtiendo a Pablo Motos en 'El Hormiguero' en 2010.

La bofetada de Will Smith a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar por la broma de mal gusto que efectuó sobre su mujer lleva dos días dando que hablar y abriendo diversos debates sobre lo ocurrido. La agresiva defensa del actor hacia su mujer, Jada Pinkett, que sufre problemas de alopecia (sobre ello se burló el humorista en el escenario), ha convertido a Will Smith en trending topic en todo momento, y con él a Pablo Motos por la cantidad de veces que el presentador le ha invitado a El Hormiguero y por la defensa que ha hecho de él tras lo ocurrido en la ceremonia de los premios de cine.



Una de las primeras veces que Will Smith visitó El Hormiguero, allá por 2010, cuando el programa aún se emitía en Cuatro y estaba promocionando Karate Kid, ya advirtió a Pablo Motos sobre Jada Pinkett con una frase que, viendo lo sucedido hace un par de días, parecía premonitoria y que se ha convertido en viral en Twitter al ser recordada por un usuario.





Will Smith ya avisó en su día a Pablo Motos de lo que le podía pasar. #Oscars pic.twitter.com/7tgQ6mi8fO — Toni Morejón (@ToniMorejon) March 28, 2022

Cuando el valenciano parecía dispuesto a hablar sobre la mujer del actor, este le dijo:en un tono que parecía de broma pero que resultó bastante directo. Y efectivo, porque Pablo Motos renunció a preguntarle sobre ella. ¿Qué habría pasado si hubiera hecho una broma? Nunca se sabrá.*Por cierto, el pelo que se ve está en el vídeo de Twitter, no en tu pantalla.