Iker Jiménez alucina con el original voto nulo visto en un colegio electoral de Sevilla

Iker Jiménez se ha convertido en protagonista involuntario de las elecciones andaluzas y no ha dudado en compartir la original razón en Twitter.



El curioso voto nulo que se han encontrado durante el recuento en un colegio electoral de Sevilla ha convertido al vasco y al equipo de sus programas, 'Cuarto Milenio' y 'Horizonte', en parte del día de elecciones generales en Andalucía celebradas este domingo, 19 de junio.



IKER JIMÉNEZ ALUCINA CON EL VOTO DE UN COLEGIO DE SEVILLA

En Sevilla tienen un arte que no se puede aguantar€me mandan esto. ?? pic.twitter.com/kX6rODAnsi — Iker Jiménez (@navedelmisterio) June 19, 2022

El presentador de Cuatro, no se ha resistido a compartir la fotografía que acababa de recibir en redes sociales, y mostraba a todos sus seguidores la papeleta que le convertía en parte de la jornada electoral andaluza. El voto de este sevillano ha incluido el nombre, 'La nave del misterio', y los nombres de los miembros del equipo del programa.

En votos reales, el PP ha sido el partido que ha obtenido la mayoría absoluta en la comunidad autónoma, un resultado que permite a Juanma Moreno gobernar en solitario, gracias a los 58 escaños que ha conseguido, puesto que la mayoría absoluta está fijada en 55.

El PSOE, aunque pierde dos escaños, se mantiene como segunda fuerza política, seguida de Vox que obtiene 14 escaños, y el mayor retroceso electoral lo sufre Ciudadanos que se queda sin representación parlamentaria y se sitúa al borde de la extinción.