El PNV pide quitar el velo a los secretos oficiales tras 25 años

pamplona – El PNV volverá a llevar mañana al Congreso de los Diputados la reforma de la Ley sobre Secretos Oficiales para adaptar esta ley aprobada en 1968 a la realidad actual y que permita levantar el velo sobre documentos oficiales relativos a la Guerra Civil española y la dictadura franquista, pero también los cuadernos oficiales del Gobierno español a partir de la transición.

No es la primera vez que los jeltzales intentan la reforma de esta ley. El último intento fue hace cuatro años pero la iniciativa no pudo prosperar porque terminó la legislatura antes de su tramitación parlamentaria. Ahora lo vuelve a intentar coincidiendo con la polémica sobre la publicación del informe de la CIA, los servicios secretos estadounidenses, en el que se afirma que Felipe González aprobó la creación de los GAL cuando era presidente del Gobierno a comienzos de los 80. Entre 1983 y 1987 este grupo parapolicial sembró el terror en Iparralde mediante la guerra sucia de Estado y asesinó a 27 personas, la mayoría miembros de la banda armada o de su entorno en Iparralde, entre ellos Josean Lasa y Joxi Zabala, Segundo Marey o Juan Carlos García Goena. Diez de estos fueron reconocidos como objetivos erróneos ya que no tenían ninguna vinculación con ETA.