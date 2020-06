"El silencio de Felipe González es cómplice; él sabe lo que pasó y ahora la sociedad debe saber lo que hizo él"

Pili Zabala pretende poner en marcha una plataforma para investigar los 27 crímenes del GAL. El anuncio llega justo cuando un informe de la CIA señala a Felipe González

El informe de la CIA fechado en 1984 y desclasificado hace dos años pero que se ha conocido ahora apunta al expresidente español como "creador" de la red de mercenarios para llevar adelante la guerra sucia del Estado contra miembros de ETA y su entorno en Iparralde. Los GAL asesinaron a 27 personas entre 1983 y 1987 y años después varios responsables del Gobierno español y policías fueron juzgados y condenados, aunque el cumplimiento efectivo de las penas fue muy corto. Tras conocerse el informe varios partidos políticos pidieron crear en el Congreso una comisión para investigar los GAL y la comparecencia de Felipe González. Al principio Podemos, partido al que todavía pertenece Pili Zabala, se opuso, aunque la presión externa le ha obligado a rectificar. En este contexto, el fin de semana la parlamentaria vasca ha anunciado la creación de una plataforma para investigar los crímenes del GAL que, a su juicio, siguen aún impunes. Barajan el nombre B-Egiaz para la plataforma que podría iniciar su andadura en septiembre.

¿Qué tipo de plataforma pretende impulsar?

–Queremos que sea una plataforma creada desde la sociedad civil, lo más amplia y diversa posible y que empiece su andadura en septiembre, una vez que nos hayamos podido organizar y estructurar.

¿Hasta dónde quiere llegar?

–Vamos a buscar debajo de las piedras, en las cloacas en las que algunos trabajaban. Sabemos que es muy difícil aflorarlo pero vamos a intentarlo.

¿Lo hace porque la Justicia no lo ha hecho, ni tampoco los políticos?

–No es una cuestión de venganza, no existe ese ánimo o motivación. Al contrario, queremos corroborar ese secreto a voces sobre los GAL, pero que no tantas personas lo reconocen. No queremos llevar a nadie a los tribunales pero sí queremos saber la verdad. Es imprescindible que un error histórico de tanta gravedad no pase como si nada hubiera ocurrido. Hay muchísimas responsabilidades que depurar.

¿Intentarán identificar y señalar autores materiales u otros inductores o responsables?

–A medida que la investigación pueda avanzar€ a mí no me gusta delatar y acusar sin pruebas, no me gusta dar nombres, pero está claro que el Ministerio del Interior del Gobierno socialista de Felipe González tiene una mancha criminal. Muchos fueron condenados por ello. Otra cosa es lo que el PSOE y otros estamentos afines han intentado hacer para minimizar e incluso negar determinados hechos históricos. Pero las huellas de los atentados del GAL están ahí.

¿La investigación se va a centrar en ese entorno político y policial?

–Intentaremos investigar todo tipo de implicaciones porque esta trama de personas implicadas salpica a muchos estamentos

¿Está diciendo que, además de las personas juzgadas en su día ante los tribunales hay más personas vinculadas a la trama o que estaban al corriente de los hechos?

–Una trama terrorista del calibre de los GAL ha contado con la participación de muchas más personas. Personas con mucho poder, lo que les ha permitido seguir en la impunidad a lo largo de los años. Esa impunidad no soporta un estado democrático de derecho.

¿Qué tipo de personas van a integrar esta plataforma? ¿De qué perfil ?

–En principio, cualquier persona es bienvenida. El perfil es lo de menos, lo importante es la voluntad de buscar la verdad de lo que ocurrió. Contamos con apoyo de juristas, periodistas de investigación, profesores de universidad€ incluso personas que pertenecieron a la judicatura, pero insisto está abierta a cualquier persona.

Entonces, ¿la plataforma tiene ya cierta estructura?

–Todavía está en fase de borrador pero es cierto que ya contamos con un grupo de personas.

¿Cuenta con el apoyo de otras víctimas?

–Sí, hay algunas víctimas que nos han llamado y se han interesado. Hemos contactado con algunas víctimas. Las víctimas estarán bien acogidas. De hecho otro de los objetivos de la plataforma es cuidar a todas esas otras víctimas que han sido abandonadas.

¿Se refiere a las víctimas del GAL?

–Las víctimas del terrorismo de Estado han sido abandonadas institucionalmente.

¿Abandonadas significa olvidadas y desamparadas?

–Aquí todavía faltan muchos amparos, tanto por un lado como por otro, pero es evidente que se han sentido solas.

¿Qué sintió la semana pasada cuando Podemos se negó a una comisión de investigación en el Congreso sobre los GAL y la responsabilidad de Felipe González?

–Consideré que estaban equivocados y me puse en contacto con Pablo (Iglesias). Me dio una explicación que no me convenció, creo que están equivocados, porque una investigación siempre es beneficiosa y permite avanzar y adecuarnos a cada realidad. Quienes atentaron en nombre del terrorismo de Estado no fueron encarcelados; hoy en día si alguien atenta en nombre del Estado español acabaría siendo juzgado y en su caso encarcelado.

¿No fue suficiente el juicio a los GAL en el que fueron condenados el ministro Barrionuevo, su secretario de Estado de Seguridad, el coronel Rodríguez Galindo, los gobernadores civiles San Cristóbal y Elorriaga y los policías Amedo y Domínguez?

–Con ellos no se cierra esta historia porque según el ordenamiento jurídico una persona condenada debe cumplir la pena de prisión. No hubo cumplimiento de su condena pues no cumplieron ni la mínima parte de la sentencia y su estancia en prisión estuvo llena de privilegios. Además, no indemnizaron a ninguna víctima. Con este precedente, quien crea que el tema está juzgado y aclarado, se lo debería de hacérselo mirar.

¿Qué le sugiere el silencio de Felipe González tras conocerse el informe de la CIA?

–Es un silencio cómplice. ¿Qué va a decir frente a esto? El sabe mejor que nadie lo que pasó y lo que hizo, ahora es la sociedad la que tiene que saber lo que hizo él.

¿Debería dar explicaciones en el Congreso?

–Por supuesto que las debería dar, pero lo más importante es que haya voces con autoridad moral y política que sean capaces de investigar y de ponerle en su sitio.

¿Para eso nace la plataforma?

–Por supuesto, la plataforma tiene por objeto la investigación mediante un método científico y con rigor que permita rehistoriar todo aquello que se ha intentado ocultar.

¿Le ha sorprendido que, al contrario que en el PSOE, algunas voces del socialismo vasco se hayan alzado contra Felipe González?

–No, y además me alegro que haya voces que quieran romper con aquello y que tanta vergüenza moral debe generar entre todo socialista de bien.

¿De verdad cree que 37 años después se puede mover la palanca judicial sobre la guerra sucia y los GAL?

–Siempre hay gente que tiene ganas de hablar, gente que en aquella época pudo actuar de una manera pero ahora, por su situación personal o por estar en la última etapa de su vida vea las cosas de otra manera. Efectivamente correspondía a la justicia y otras instancias investigar sobre aquello, pero teniendo en cuenta que hoy por hoy existen tantas reticencias y tantos obstáculos, esta plataforma pretende hacer el trabajo que la justicia no hizo en su día.

¿Cree que todavía no se tratan por igual a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos dependiendo de si se trata de víctimas de ETA o lo son del GAL o de torturas?

–El derecho internacional considera víctimas de violaciones de derechos humanos en función del tipo de hecho y no de quién lo ocasionó. En el Estado español se ha juzgado siempre en función de quién ha cometido el delito. Eso impide la garantía de que no se vuelva a repetir porque da alas a aquellos que atentando en nombre del Estado español saben que les va a salir gratis. Las trabas a una investigación judicial en condiciones deben ser retiradas.

"Vamos a buscar debajo de las piedras, en las cloacas en las que algunos trabajaban con los GAL"

"Está claro que el Ministerio del Interior del Gobierno de Felipe González tiene una mancha criminal"