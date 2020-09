El Govern no descarta el estado de alarma ni al Ejército

Quim Torra reveló que esta última semana ha hablado por teléfono y enviado mensajes con Pedro Sánchez y que tiene la intención de participar en la conferencia de presidentes. Su objetivo en ese cónclave será reivindicar cómo se va a aplicar las ayudas a los padres que no podrán ir a trabajar si sus hijos enferman. En este contexto no descarta pedir ayuda al Ejército español para afrontar los rebrotes y tampoco cierra la puerta a solicitar el estado de alarma para Catalunya, como le señaló al presidente español. "No descarto nada. La prioridad es la salud de las personas y si las cosas son para ayudar no me cuesta nada", recalcó el Jefe del Govern. Y añadió: "Normalmente cuando viene la letra pequeña hay cosas que no nos acaban de convencer", y es que por ahora no prevé entre sus planes reclamar esa medida.

En este sentido, concretó que se puede plantear pedir un estado de alarma en Catalunya si hace falta "evitar desplazamientos fuera de las regiones sanitarias", ya que si es para limitar los movimientos dentro de una misma región considera que lo puede hacer la Generalitat, como ocurrió en Lleida. Pero lo que más le importa ahora es el inicio del curso escolar, abogando por la necesidad de que padres y madres afronten con tranquilidad esta situación: "Si las escuelas abren y van bien, el país funcionará". Por eso avisó de que hará "un auténtico caballo de batalla político" con el subsidio de conciliación familiar que pide al Gobierno español para que los padres se puedan quedar en casa a cuidar de sus hijos si las escuelas cierran por brotes. Si Moncloa no lo aplica, lo hará la Generalitat, aunque reconoció que no tiene competencias, y por eso el gabinete jurídico del Govern lo está estudiando.

Asimismo, aseguró que, pese a las discrepancias que ha habido entre JxCat y ERC en toda la legislatura, el Govern está unido ante la pandemia del coronavirus: "Yo pido la máxima concentración y que no nos distraigamos, que no especulemos, que nos dediquemos a luchar contra la epidemia".