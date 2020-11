Koldo Martínez defiende que "el cambio en Navarra" ha traído "años de estabilidad"

El senador autonómico de Navarra, Koldo Martínez (Geroa Bai), ha afirmado en la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre los Objetivos de Desarrollo Económico que "el cambio en Navarra, iniciado con el gobierno de Uxue Barkos, trajo consigo años de estabilidad, de tranquilidad, de felicidad y de justicia social y de libertad entre la ciudadanía navarra".

"Hoy continúa el cambio con un gobierno de Chivite del Partido Socialista, con Geroa Bai y Podemos y no ha pasado nada de la apocalipsis que las derechas venían anunciado", ha remarcado Martínez, que ha criticado que "siempre que ellos no gobiernan parece que todo es ilegítimo, y, afortunadamente, no es así". "Navarra ha cambiado, España ha cambiado y Europa ha cambiado para bien", ha asegurado Koldo Martínez, declaraciones que han sido recogidas por Geroa Bai en un comunicado.

El senador autonómico ha criticado, además, las declaraciones de Francisco Igea, líder regional de Ciudadanos y vicepresidente del Gobierno de Castilla y León, que llamado en Twitter a "acabar con el régimen foral". "Eso no es compatible con la democracia, ni con la relación fraternal y solidaria que tenemos entre los distintos pueblos de España", ha manifestado Martínez, que ha resaltado que Navarra y la CAV tienen unos "derechos históricos anteriores a la Constitución y que ésta reconoce y ampara".

En esta misma sesión de la Cámara Alta, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha puesto en valor "algo en los que ustedes, los navarros progresistas, son ejemplo que es poner sobre la mesa la posibilidad de que un gobierno de coalición de diferentes pueda tener resultados enormemente positivos para la ciudadanía, en este caso, para la ciudadanía de Navarra".