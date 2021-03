El PSN dificulta que la Cámara apruebe una moción sobre Zamora

pamplona – El Parlamento de Navarra tendrá difícil hacer un pronunciamiento oficial para denunciar el despido ideológico de Patxi Zamora. Desde el lunes, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E trabajan una moción de apoyo al periodista y portavoz de Kontuz!, despedido de Iberia tras 31 años de trabajo sin tacha porque la Guardia Civil, en un informe de dos líneas y sin justificación ninguna, decidió retirarle en noviembre de 2017 la tarjeta aeroportuaria que precisan los asistentes de cabina para trabajar.

La idea de dichos grupos es pactar un texto de mínimos para que se sume el PSN y así garantizar la aprobación por parte de la Cámara, algo que a día de hoy no tiene asegurado. Porque Navarra Suma votará en contra y el PSN, a tenor de lo expresado públicamente por su portavoz, Ramón Alzórriz, no va a entrar a posicionarse en un tema que enmarcan dentro de una reclamación privada que deberá dirimirse en los tribunales. Es la excusa del PSN, que no quiere adherirse a ningún pronunciamiento que pueda contradecir la línea del Gobierno de España, que asumió en una pregunta escrita que el despido de Zamora se debe a su participación en las listas de ANV en 2007. No obstante, los grupos seguirán negociando este miércoles