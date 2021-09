El PP de Navarra celebrará su congreso durante el primer semestre de 2022 con la duda de si Beltrán optará o no a la reelección

El PP navarro ya sabe cuándo celebrará su congreso: a lo largo del primer semestre de 2022.

Así lo ha afirmado esta misma semana el presidente del partido a nivel estatal, Pablo Casado, que durante una comparecencia detalló que a lo largo de la primera mitad del año que viene se celebrarán los congresos de los territorios uniprovinciales, caso de la Comunidad Foral de Navarra.

Y, ahora mismo, la actual presidenta del partido, Ana Beltrán no podría presentarse. No podría hacerlo porque acumula tantos cargos en el PP que llega a incumplir los estatutos internos.

En el artículo 10 del código interno, el PP deja claro la condición de diputado o europarlamentario es incompatible con el desempeño de cargos de presidente o secretario general insular, provincial o autonómico del partido.

Beltrán es diputada por Madrid, vicesecretaria de Organización y presidenta del PP en Navarra, una triada que podría mantener en caso de contar con un permiso especial del partido.

Lo contemplan los estatutos, pero Beltrán no lo tiene. Su argumento, cuando ha podido ser preguntada por este periódico (siempre a través de su jefe de gabinete y con muchas pegas en ruedas de prensa), siempre ha sido que fue antes presidenta del partido en Navarra que diputada, y que no dimite para no dejar le federación navarra en manos de una gestora. Y que el permiso es algo que no necesitará hasta el próximo congreso.

LA CARTA DE MARZO DE 2021

Lo reconoció ella misma en TVE, cuando el periodista Igor Gómez le preguntó en el matinal de La hora de la 1 tras la publicación de este hecho en DIARIO DE NOTICIAS. El periodista le preguntó si esta irregularidad era de recibo. "Habrá quien piense que consejos vendo y para mí no tengo", le planteó.

La pregunta tiene sentido si se tiene en cuenta que en marzo de 2021, y en el contexto de los inminentes congresos del PP en las provincias andaluzas, Beltrán envió como número 3 del partido una carta a los afiliados recordándoles la necesidad de respetar los estatutos en cuanto a la acumulación de cargos.

"Cuando llegue el momento de mi renovación en el próximo congreso, si es que me presento, ahí será cuando tendré que solicitar la dispensa del partido para continuar, para poder ser compatible o no", contestó. "Yo puedo pedir la dispensa, puedo hacerlo en el próximo congreso, normalmente todo el mundo lo está haciendo si renueva el cargo, ya se verá lo que se hace".