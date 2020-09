22.745 conductores navarros perdieron puntos del carné el año pasado, un 24% menos que en 2018

PAMPLONA – La Dirección General de Tráfico (DGT) retiró el año pasado en Navarra un total de 79.462 puntos a 22.745 conductores, cifras que suponen una reducción del 13,98% y del 24,37% respectivamente en comparación con los 92.378 puntos que perdieron 30.077 infractores el año anterior. Los excesos de velocidad siguen siendo la principal causa de retirada de puntos, seguidos por el consumo de drogas y el uso del teléfono móvil, que se consolidan por delante del consumo de bebidas alcohólicas como infracciones que mayor impacto tienen en los permisos de conducir de los automovilistas navarros.

Así se desprende de la información facilitada por DGT sobre la actividad sancionadora llevada a cabo durante el ejercicio 2019, que supuso un descenso en el cómputo de las infracciones castigadas en la Comunidad Foral en comparación con 2018, año en el que se alcanzaron cifras máximas en el conjunto de puntos detraídos y conductores afectados.

Después de años sucesivos de incrementos en el número de sancionados y sanciones, el año pasado Tráfico detrajo en Navarra un total de 79.462 puntos, casi un 14% menos de los que fueron retirados en el ejercicio anterior. En total, fueron 22.745 los infractores afectados, la cifra más baja de los últimos cuatro años, si bien desde la Jefatura Provincial se advierte de que a lo largo de este ejercicio "aún pueden seguir detrayéndose puntos por sanciones pendientes de recursos judiciales".

Nuevamente circular sobrepasando los límites de velocidad continúa siendo la causa principal de pérdida de puntos entre los conductores navarros. Del total de los 22.745 automovilistas que perdieron algún punto del carné de conducir en la Comunidad Foral durante el año pasado, el 50% lo hicieron por circular con una velocidad excesiva. En concreto, según la información facilitada por la DGT, fueron 11.311 infractores en este capítulo, la práctica mayoría de ellos por infracciones castigadas con la retirada de 2 puntos (10.098 conductores), aunque también hubo 967 conductores sancionados con la pérdida de 4 puntos y 308 que perdieron 6 puntos como consecuencia de haber cometido infracciones por exceso de velocidad de mayor gravedad.

LAS DROGAS, AL ALZA Por detrás de la velocidad, y como novedad en la serie histórica, el consumo de drogas –castigado con la pérdida de 6 puntos– se situó como la segunda infracción que más puntos detrajo el año pasado en la Comunidad Foral, al suponer la retirada de 12.936 créditos, con un total de 1.933 conductores implicados. La proliferación de los controles de drogas efectuados por la Policía Foral, la Guardia Civil y las policías locales, unida a la todavía escasa concienciación sobre los riesgos de conducir después de haber consumido sustancias estupefacientes, ha elevado el número de infractores en los últimos años de forma significativa. No en vano, el número de infractores contabilizados en este apartado se ha duplicado en los últimos cuatro ejercicios, ya que en 2016 fueron sancionados 1.052 automovilistas.

El uso del teléfono móvil –sancionado con 3 puntos–, cayó el año pasado a la tercera posición como infracción que más puntos retiró a los conductores navarros, para una retirada total de 11.319 puntos a 3.656 automovilistas. El número de infractores en este apartado se ha incrementado paulatinamente durante los últimos años –en 2016 fueron sancionados 2.640 conductores, un 39% menos– lo que demuestra la escasa concienciación sobre esta conducta de riesgo, cuya sanción se pretende endurecer próximamente.

La cuarta infracción que más conductores cometieron durante el año pasado con retirada de puntos aparejada fue conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, ya que hubo 2.318 conductores que fueron castigados con la pérdida de puntos. En concreto, la DGT sancionó a 1.780 conductores navarros con la retirada de 4 puntos y a 563 con la pérdida de 6 puntos, para sumar un total de 10.732 puntos detraídos por dar positivo en pruebas etilométricas.

semáforos y cinturón Entre el resto de las infracciones que supusieron la pérdida de puntos para los conductores de la Comunidad Foral, destacan los 1.358 conductores que perdieron 4 puntos el año pasado por saltarse un semáforo o los 1.122 conductores sancionados con la retirad de 3 puntos por no utilizar el cinturón de seguridad y/o los sistemas de retención infantil, los cuales resultan de gran importancia para reducir las consecuencias lesivas en el caso de sufrir un accidente de circulación.

No respetar las prioridad de paso fue la siguiente conducta que más puntos hizo que los conductores navarros viesen menguar su saldo de puntos durante el año pasado, ya que 547 infractores se saltaron un stop y perdieron 4 puntos y otros 231 no cedieron el paso al vehículo que tenía preferencia e igualmente perdieron 4 puntos. Por último, 137 conductores fueron castigados con la retirada de 6 puntos por realizar una conducción temeraria, 120 por efectuar adelantamientos inadecuados (4 puntos), 38 por tener una licencia inadecuada (4 puntos) y 28 por no llevar casco (3 puntos). Además hubo 821 automovilistas que perdieron 3.992 puntos por otras infracciones.