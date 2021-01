Aurelio Barricarte: "Con todas las vacunas que se han puesto queda poca gente susceptible de contagiarse"

Aurelio Barricarte explica que las experiencias previas con la gripe hacen que la sociedad esté menos expuesta a este virus que a la covid-19, a la que no está habituada

¿Se puede decir que la temporada de gripe de este año va a ser prácticamente testimonial?

–No, todavía habrá que esperar. En principio parece que la temporada de gripe no arranca y eso tiene ciertos visos de credibilidad porque no está habiendo casi circulación estas semanas debido a la alta vacunación y a que las medidas preventivas para la covid-19 también afectan a la gripe. La mascarilla, el alejamiento, el lavado de manos... todas afectan a la gripe e impiden su transmisión.

Entonces, ¿por qué hay muchos casos de covid-19 y no de gripe?

–Porque con la gripe la mayoría de la gente ha tenido experiencias previas y hay cierta inmunidad. Frente al coronavirus la mayoría de la gente no tiene esa experiencia, entonces con las mismas barreras la covid-19 es capaz de encontrar más fácilmente gente susceptible de ser contagiada que la gripe. Con todas las vacunaciones que se han administrado y con episodios previos queda menos gente susceptible de contagiarse con la gripe.

Se habló mucho de que este invierno iba a ser complicado entre otras cosas por la coexistencia del coronavirus con otros virus respiratorios, pero estos casi no han tenido incidencia. En este sentido, ¿la situación ha sido mejor de la esperada?

–La verdad es que se ha conseguido que otros virus respiratorios no estén teniendo incidencia. Se decía eso porque en esta época a parte de la gripe hay otros virus respiratorios, muchos, y esta temporada no están teniendo impacto.

¿Cómo se espera enero? El repunte parece inevitable...

–No sé si va a haber repunte. Tras los puentes de diciembre se suponía que iba a haber y no hubo, y eso que tuvimos más días de fiesta que ahora. Parece que están aumentado los casos pero tampoco lo hacen de forma tan significativa como para decir que es la consecuencia de las navidades. No me atrevería a decir ni que va a aumentar mucho la incidencia ni que se va a quedar igual. La tendencia del virus de las últimas semanas era a estabilizarse, aunque oscilaciones puede haber.

¿Cuándo se empezarán a notar los efectos de la vacuna?

–En cuanto se ponga la primera dosis a todos los usuarios de residencias. Si no tiene un impacto en la incidencia general, sí que se espera que pueda repercutir en una menor incidencia de ingresos y de muertes, porque ya se habrá vacunado a población de riesgo que ya estaría protegida.