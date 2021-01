“Esperemos que con estas rebajas remonten las ventas de tan mal año”

PAMPLONA – "En productos de marcas, que habitualmente son caras, sí que he encontrado grandes ofertas. Las compras que yo he hecho tenían un 50% de descuento", detallaba ayer Mª Carmen Mateo, con varias bolsas de El Corte Inglés, mientras esperaba a su hija Ainhoa Iriarte, a las puertas de Zara. "Lleva más de 45 minutos dentro, entre que ha entrado y ha pasado por caja", recordó Mari Carmen sobre la tardanza de su hija. Unos minutos después, la propia Ainhoa salía de Zara. "He ido a devolver unas prendas. En la planta de caballero han dispuesto una caja para hacer exclusivamente devoluciones", explicó. "Los probadores estaban cerrados, por lo que las colas que se suelen hacer no se han visto este año", manifestó. Este año Inditex se ha amoldado a la situación actual y las medidas han sido "un poco más duras" que en otros establecimientos.

"Ya había echado el ojo a alguna de las cosas que me he comprado, y los descuentos se notan bastante, esperemos que así remonten las ventas tras el 2020", señalaba Mª Carmen sobre el pasado año y las consecuencias que ha tenido en las ventas. "Hay mucha gente tanto por la calle como en las tiendas, a pesar de que hace bastante frío", añadió la vecina de Pamplona.

Mañana atípica de compras A pesar de disfrutar de una mañana de rebajas como cualquier año, este es diferente. "Al entrar, como es habitual, te tienes que echar gel en todas las tiendas", aclaró Mari Carmen. Los dispensadores de gel y las mascarillas se han vuelto complementos básicos en esta temporada de saldos. "Es distinto, en muchas tiendas no puedes probarte la ropa y eso lleva a que si no te gusta tengas que volver a la tienda para cambiar o devolver el producto", explicó Ainhoa. Madre e hija continuaban su recorrido por la Avenida Carlos III en esta mañana tan atípica de rebajas de 2021.