Navarra vuelca en la salud las ayudas que destina en cooperación al desarrollo

Pamplona – Médicos del Mundo y Médicus Mundi defendieron ayer en una sesión de trabajo en el Parlamento que Navarra "tiene que seguir en esa senda del crecimiento" en materia de cooperación al desarrollo hacia el 0,7%. "Sabemos que se está lejos, pero es importante que se sigan dando los pasos que ya se apuntan en el Plan Director de Cooperación. Ese proceso no puede parar", defendieron. Representantes de ambas entidades comparecieron para exponer el informe La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria, que indica que las instituciones públicas de Navarra en su conjunto destinaron a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 11.141.797 euros, un 7,7% más que lo consignado en 2018.

Por instituciones, el Gobierno de Navarra pasó de desembolsar 8.408.553 euros en 2018 a 9.376.553 euros en 2019, un incremento del 11,5%, suponiendo 14,37 euros por habitante, lo que la sitúa en el 2º puesto entre las comunidades autónomas, muy por encima de la media del conjunto de las CCAA que es de 4,62 euros por habitante.

Asimismo, en términos absolutos, han resaltado que la Comunidad Foral "está iniciando una senda de recuperación después de 10 años casi de fuerte crisis en los fondos de cooperación". "No alcanzamos ni de lejos el máximo de fondos que se alcanzaron en 2008, con casi el 0,5%, pero sí es cierto que en 2019 nos hemos situado en los 9 millones y en 2020 y 2021 estamos en los 13 millones", destacaron.

Además, subrayaron que la salud "sigue siendo un sector fundamental de la cooperación navarra", superando el 25%, lo que sitúa a Navarra como "la tercera comunidad en términos absolutos y la primera comunidad en términos relativos que más dedica a salud". También pusieron en valor que "tiene también una orientación oportuna, centrada sobre todo en la salud básica".

En esta línea, ambas entidades además de reclamar que se "siga la senda de crecimiento" en lo relativo a la ayuda a la cooperación, también defendieron "la necesidad de seguir avanzando en la Agenda 2030, sin olvidar la cobertura sanitaria universal, un pilar que va mucho más allá de la salud".

En este sentido, solicitaron "un fortalecimiento de sistemas públicos, que se priorice la atención primaria y que se refuerce la salud pública" ya que, según indicaron, "la inequidad es la base de muchos de los problemas".

Superar el 10% Igualmente, estas entidades sociales han solicitado y recordado "el compromiso del 10% que se debe destinar a acción humanitaria" y han afirmado que "aunque se está lejos" esperan que el nuevo plan director "tome los pasos necesarios para avanzar en ese camino". De hecho, III Plan Director de la Cooperación Navarra 2021-2024 contempla destinar para ayuda humanitaria el 12,5% de su AOD.

En este caso, la Comunidad Foral destinó 332.814 euros a esta causa en 2019 , de los cuales 240.000 fueron aportados por el Gobierno foral (0,36 euros por habitante), el 2,56 % de su AOD, lo que situó a Navarra en la octava posición entre todos los gobiernos autonómicos, la misma posición que el año anterior.

Además, Médicos del Mundo y Médicus Mundi pidieron que los fondos que se destinen a acción humanitaria "no se desvíen para abordar la pandemia", ya que "no podemos pensar que unas prioridades son más importantes que otras". Pese a la pandemia, destacaron que el "mayor" problema de salud mundial en la actualidad es la "inequidad" que hace que "haya una gran diferencia en la mortalidad entre países pobres y ricos". Así, por ejemplo en lo referente a la mortalidad materna, son 830 las mujeres que mueren cada día por problemas de embarazo y parto, lo que "no es ninguna enfermedad".