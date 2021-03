La cepa británica, en el 92 % de los casos analizados en Navarra: "Si entra el virus en casa, todos se contagian"

El director general de Salud, Carlos Artundo, ha manifestado este viernes en la rueda de prensa en la que se han anunciado nuevas restricciones para Semana Santa que en la actual situación "hay factores en contra" como la cepa británica ya que ayer estaba presente en más del 90 por ciento de los casos, una cepa que "es más contagiosa y transmisible que la que conocíamos". Según ha dicho, "lo estamos viendo en el medio escolar" en Navarra y "hay un número de alumnos y profesores que no habíamos visto en otros momentos". También se ve en las unidades convivenciales. "Si entra el virus en la casa, todas las personas convivientes se terminan afectando", ha dicho.

Precisamente sobre el ámbito escolar, ha señalado que se reunió con el departamento de Educación y "llegamos a la conclusión de activar de manera piloto un protocolo de cribado más extenso", de manera que "cuando se objetiva a partir de dos casos, se cribe al conjunto del grupo".

El segundo factor que va en contra ha dicho que es el incremento de la movilidad de la población y el tercero el aumento de los contactos sociales. "Estamos viendo cómo aumentan, la gente se relaciona más, se junta más", ha dicho, para señalar que otro factor es el agotamiento de la sociedad. No obstante, ha pedido que no se falle ahora, "estamos relativamente cerca del final y no podemos aflojar, hay que mantener la cabeza, la inteligencia social y colectiva".

Artundo ha añadido que también hay factores a favor como "lo aprendido, lo que sabemos que funciona", así como que "vamos hacia el buen tiempo, que no va bien para el virus". "También a favor están las vacunas, que todavía no hemos podido acelerar porque el suministro es el que es. Se prevé un aumento significativo y prevemos que en el segundo y tercer trimestres haya un aumento de vacunas", ha dicho, para comentar que en las residencias de ancianos no hay prácticamente casos y si hay alguno aislado tiene sintomatología leve, como tampoco hay casi casos en los trabajadores sanitarios.

El director general de Salud ha dicho que "merece la pena sin duda hacer este esfuerzo" con la restricción de las medidas para Semana Santa. "Tienen costes y beneficios. Si conseguimos disminuir la cuarta ola habremos conseguido cosas importantes. El objetivo en esta cuarta ola es minimizar más el impacto, con menores casos, menores hospitalizaciones, los ingresos en UCI, los fallecimientos y el impacto en la vida económica social", ha apuntado.

Artundo ha querido "transmitir ánimo" a los ciudadanos, "estamos más cerca del final y hay que disfrutar de lo que tenemos, sin riesgo". "Se puede disfrutar con los convivientes, con otras personas en exteriores, se puede disfrutar de la cultura...", ha dicho, para indicar que este fin de semana estará aún el interior de hostelería abierto, "pero va a hacer buen tiempo", así que ha pedido que las actividades sean en exteriores, "donde el riesgo se minimiza". "Aunque no esté regulado, lo más importante es el comportamiento social", ha dicho.