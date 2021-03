La prestigiosa revista "The Lancet Neurology" dedica un perfil a la navarra Mari Cruz Rodríguez Oroz

"The Lancet Neurology", la revista científica de mayor impacto en Neurología, ha dedicado un perfil a la Dra. María Cruz Rodríguez-Oroz, directora del Departamento de Neurología de la Clínica Universidad de Navarra y del programa de Neurociencias del Cima Universidad de Navarra. De ella, la revista afirma que "lidera la investigación para prevenir el deterioro cognitivo en la enfermedad de Párkinson", titulando el perfil del mes de abril dedicado a esta neuróloga navarra.

"The Lancet Neurology" es la revista científica más citada por los neurólogos de todo el mundo y en su sección In context repasa la trayectoria de la Dra. Rodríguez-Oroz, comprometida durante toda su trayectoria con la enfermedad de Párkinson. De ella destaca sus trabajos para conocer las primeras fases de la enfermedad y para prevenir el deterioro cognitivo de los pacientes, algo vital para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Asimismo, "The Lancet Neurology" subraya las nuevas perspectivas que abre la técnica del HIFU (ultrasonidos focalizados de alta intensidad) para el tratamiento del temblor y otros trastornos del movimiento asociados con el Párkinson, repercutiendo en un notable aumento de la calidad de vida de estos pacientes.

El perfil de la Dra. Rodríguez Oroz está avalado por otros profesionales de renombre de su especialidad. Así, el Dr. José Obeso, director del Centro de Neurociencias CINAC y profesor de la Universidad San Pablo-CEU, califica a la Dra. Rodríguez-Oroz de "ejemplo formidable de una doctora comprometida con las neurociencias en la práctica clínica a la vez que intenta aprovechar cada oportunidad para entender el cerebro".

