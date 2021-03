Coronavirus en Navarra: los casos bajan a 161, 12 de ellos en Lodosa, que realiza hoy cribado masivo

Navarra detectó el martes 161 nuevos casos de infección por Covid-19, 23 menos que el día anterior, según datos aún provisionales del Departamento de Salud.



Salud ha incluido en la información remitida a la Sala de lo Contencioso del TSJN una investigación realizada por el equipo de rastreo de covid-19 en Navarra en la que adjunta una relación de contagios semanales, desde la primera semana de diciembre de 2020, que presumiblemente han tenido lugar en el ámbito de la hostelería, habiéndose registrado desde entonces 612 contagios en toda Navarra de los 13.122 producidos desde esa fecha (son el 5%), señalándose también que los contagios, más que a un sector, "obedecen a los comportamientos que se llevan a cabo en los mismos, habiéndose registrado por los equipos de rastreo, de forma habitual, comidas de cuadrillas y amigos, reuniones sociales y actividades varias, concluyendo que el origen de los brotes más significativos han estado relacionados con los establecimientos de hostelería".



Igualmente consta un informe técnico de Salud donde se concluye que recoge el cambio de tendencia en la evolución de la pandemia tras la flexibilización de medidas de 26 de febrero, haciendo especial hincapié en la rapidez de contagios, fundamentalmente debidos a la proliferación de la cepa británica, y en el incremento de hospitalizaciones y urgencias hospitalarias.



La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) autorizó ayer las medidas sanitarias contenidas en la Orden Foral 10/2021, que incluye el cierre del interior de la hostelería para Semana Santa. El cierre se hará efectivo mañana jueves y estará en vigor al menos hasta el día 9 de abril, con posibilidad de prorrogarse en función de la evolución de la epidemia.



Lodosa y Arguedas, con 12 y 10 casos respectivamente, encabezaron la lista diaria de positivos por municipios y zonas de salud. Les siguieron Sarriguren, y Tudela Este, con 8 (Tudela acumuló 11), Chantrea con 7, Villava con 6, Burlada, Corella y Milagro, con 5, y Rochapea, Casco Viejo-I Ensanche, Iturrama, Azpilagaña y Barañáin, con 4. Pamplona sumó 40 positivos en total. EN BREVE HABRÁ AMPLIACIÓN











Luz verde a las restricciones

Los jueces dan por buenos los informes presentados por la Dirección General de Salud , que enfatiza la velocidad del cambio de tendencia, no observada anteriormente, describiéndose el repunte del coronavirus como una tasa de ataque "en pico". Por ello, Salud exigió ratificación de medidas que tengan también en cuenta las fechas de vacaciones y el previsible aumento de la movilidad en los próximos días festivos. El informe del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra vuelve a citar estudios que "ponen en evidencia que, dentro de las intervenciones no farmacológicas, las relacionadas con la disminución de los contactos sociales en el interior de establecimientos tienen la capacidad para disminuir la velocidad de transmisión". Los propios resultados observados en Navarra manifiestan el impacto del cierre de locales de hostelería "en la disminución de la incidencia. Esto apoya la afirmación de que esta medida es una de las más efectivas dentro del conjunto de las intervenciones no farmacológicas. Igualmente, los estudios de rastreo de contactos muestran la capacidad de los establecimientos de hostelería y restauración para generar eventos de supercontagio, a la vez que enfatizan la importancia de controlar las corrientes de aire y la correcta ventilación del interior de los locales".



SOLO SE PUEDE PEDIR, SACAR TABACO Y USAR EL ASEO La Orden Foral que entra en vigor el jueves "prohíbe toda actividad en el interior de los establecimientos con licencia de bar especial, café espectáculo, bares, cafeterías y restaurantes de la Comunidad Foral, salvo para la petición de consumición, la expedición de tabaco y uso de aseos". Las terrazas estarán abiertas al 100% y se podrá dispensar comida a domicilio hasta las 22.30 horas.



- Quedan excluidos de la obligación de cierre de interiores los comedores de hoteles y otros alojamientos que podrán servir comidas sólo a sus huéspedes, con un máximo de 6 personas por mesa.



- Se suprime toda actividad en zonas interiores de los establecimientos de la actividad de bingos, salones de juegos y recreativos.



- Se reduce al 30% el aforo en las medianas y grandes superficies comerciales, en donde no se podrá permanecer en las zonas comunes, ni hacer uso de las zonas recreativas. El pequeño comercio permanece a un 50% de aforo máximo.











Cribado en Lodosa



El departamento de Salud del Gobierno de Navarra, en colaboración con el Ayuntamiento de Lodosa, realizará hoy miércoles, 31 de marzo, un cribado de detección de covid-19 en esta localidad de Tierra Estella a los mayores de 60 años ante el incremento de casos detectados en los últimos días. Las pruebas, previstas para unas 1.200 personas, las realizarán profesionales del Area de Salud de Estella en la Casa de Cultura de la localidad, de 12 a 20 horas, con la ayuda de un equipo de personas voluntarias organizado por el mismo Ayuntamiento.



Para seleccionar a la población del cribado se ha excluido a quienes se hubieran realizado una prueba diagnóstica en los 10 días previos, así como a las personas que tuvieran un resultado positivo por PCR o test de antígenos en los últimos tres meses. Salud recuerda que a este cribado no deben acudir las personas que estén en aislamiento ni en cuarentena y que aquellas que presenten síntomas compatibles con la covid tienen que aislarse y consultar con su centro de salud, informó el Ejecutivo.





Datos del lunes



En la jornada del lunes se detectaron en Navarra 184 nuevos casos positivos de infección por covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 2.606 pruebas (1.213 pruebas PCR y 1.393 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 7,1%.

Por otro lado, 121 pacientes permanecían el lunes ingresados por covid-19 en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad foral, ocho más que el día anterior. También se produjeron 16 ingresos relacionados con el coronavirus, ninguno en la UCI, y no se registró ningún fallecimiento por esta enfermedad. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra se mantiene en 1.126.

Por zonas, en Pamplona y su comarca se registraron el 48% de los casos positivos, en el área de Tudela el 23% y en la de Estella, el 10%. Los demás positivos (19%) se reparten por otras zonas de Navarra. En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, los grupos mayoritarios son el de menores de 15 años y el de 45 a 59 años, con un 24%, y un 21%, respectivamente; seguidos por el de 15 a 29 años, con el 20%. A continuación, se sitúa el grupo de 60 a 75 años, con un 16%, y el de 30 a 44 años, con un 13%. Finalmente, el grupo de mayores de 75 años, registra un 6% de los nuevos contagios. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 38,2 años. Con respecto al género, el 51% de los casos son mujeres y el 49%, hombres.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informó el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), tras el balance de ingresos y altas, 121 personas permanecen ingresadas con y por coronavirus (ocho más que la jornada interior), 21 de las cuales se encuentran en puestos UCI (uno menos) y otras once en hospitalización domiciliaria (uno más). Los demás, 89 pacientes, están en planta (ocho más). Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios covid. La incidencia acumulada de infecciones por el virus se sitúa en Navarra en 54.051.