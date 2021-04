Quienes viajen a un pueblo confinado en Semana Santa en la CAV no podrán salir de él

Las personas que pernocten durante esta Semana Santa con reserva previa al 26 de marzo en un establecimiento hostelero de alguno de los municipios vascos confinados no podrán salir de él para visitar otras zonas de Euskadi mientras dure su estancia.

Así lo confirmaron a Efe fuentes del Gobierno vasco que precisaron que esta será la interpretación que hará la Ertzaintza de lo recogido en el decreto firmado por el lehendakari, Iñigo Urkullu, el pasado 26 de marzo en el que se incluyen las restricciones acordadas por el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi de cara a las jornadas festivas que comienzan mañana.

En función de este decreto quedaron confinadas desde este lunes 8 localidades de más de 5.000 habitantes y otras 11 con menos población, al superar una incidencia acumulada de 400 positivos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

En su disposición adicional, esta norma hace una excepción al cierre perimetral de estos municipios y permite que los ciudadanos que dispongan de reservas de alojamiento con pernoctación antes del 26 de marzo puedan desplazarse entre el 1 y el 11 de abril de su municipio a la localidad en la que hayan realizado su reserva "con independencia de la tasa de incidencia acumulada en uno u otro término municipal".

La prohibición de entrar y salir de estos municipios salvo para las excepciones previstas en el decreto se extiende a los visitantes con reserva, que tampoco podrán hacerlo durante su estancia, según la interpretación que hará la Policía autonómica del decreto, en el que sí se permite acudir a la localidad colindante para hacer compras y deporte al aire libre.

Los municipios en esta situación son Beasain, Lazkao, Ordizia, Urretxu, Ataun, Idiazabal, Olaberria, Zaldibia y Zegama en Gipuzkoa; Elorrio, Ermua, Muskiz, Ondarroa y Berriz en Bizkaia, y Elciego, Elvillar, Iruña de Oca, Urkabustaiz y Zigoitia en Araba.

Además, en estas localidades los establecimientos de hostelería y restauración reducen su horario de atención al público en el interior de sus locales entre las 6.30 y las 9.30 horas y entre las 13.00 y las 16.30 horas.

Por otra parte, la Ertzaintza y las Policías Locales establecerán controles de movilidad durante toda la Semana Santa en Euskadi para velar por el cumplimiento de las restricciones establecidas por el Gobierno Vasco para frenar la covid-19. La Ertzaintza realizará controles de tráfico en las carreteras limítrofes con otras comunidades autónomas como Cantabria, Nafarroa, Burgos o La Rioja. Del mismo modo, se establecerán dispositivos especiales en municipios de más de 5.000 habitantes cuya tasa de incidencia acumulada de casos positivos por covid-19 en los últimos 14 días, iguales o supere la cifra de 400 por cada 100.000 habitantes.

En corto

Vigilancia

Desplazamientos.La Ertzaintza y las Policías Locales vigilarán y, en caso necesario, sancionarán los desplazamientos de ocio o viajes a segundas viviendas y la movilidad por carretera fuera de la CAV, que no esté justificada por las excepciones previstas.

Prudencia

NO al colapso.La directora de Tráfico, Sonia Díaz de Corcuera, aseguró ayer que "estos días no está permitido salir de Euskadi, pero eso no debe animar a colapsar accesos a las playas, montañas o localidades turísticas de reducido tamaño. Lo más prudente es evitar los viajes y las concentraciones de personas".