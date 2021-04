Coronavirus en Navarra: los nuevos casos de Covid suben a 214, 22 de ellos en Burlada y Etxarri Aranatz

Navarra detectó el martes 13 de abril 214 nuevos casos de infección por Covid-19, 46 más que en la jornada anterior, según datos aún provisionales del Departamento de Salud. La tasa de positividad se sitúa en el 8,1 % tras un día en el que el servicio público de salud realizó 2.655 pruebas, entre PCR y antígenos.



Las autoridades sanitarias esperan que esta semana haya un freno del crecimiento de la curva para que a partir de la próxima comience a disminuir la incidencia, que en estos momentos es la más elevada del estado, 425 casos por 100.000 habitantes en 14 días. "Lo que en estos momentos más nos preocupa es la ocupación de las UCI", indicó ayer la presidenta Chivite. La ocupación hospitalaria por Covid supera el 10 % con casi 200 pacientes ingresados, 40 de ellos en UCI, más del 25 % de las camas disponibles.







Incidencia acumulada



Inmunidad de rebaño



Datos del lunes

, con 11 casos respectivamente, encabezaron el listado diario de positivos por municipios y zonas de salud. A continuación,, con 10,y los barrios pamploneses de San Jorge y Txantrea, con 9, Villafranca y Barañain, con 8, Amaiur con 7, y Ansoáin, Rochapea, Ermitagaña y Casco Viejo-I Ensanche de Pamplona con 5. En la capital navarra se notificaron en total 57. EN BREVE HABRÁ AMPLIACIÓN.El departamento de Salud del Gobierno de Navarra continúa apostando porrestringiendo la movilidad cerrando perimetralmente los municipios que presenten una alta incidencia y cuyos brotes no tengan un mínimo de control.En esta línea, aprobó ayer el cierre de los municipios de Arbizu, Etxarri Aranatz, Lodosa y Villafranc a, que se unirán a los confinamientos ya existentes en. En total, 19.000 navarros (11.200 que se suman a los 7.800 que ya estaban viviendo esta restricción municipal) no podrán salir de su pueblo salvo por razones justificadas.Esta decisión se ha llevado a cabo previa consulta con los ayuntamientos, que han aceptado la medida debido a los elevados índices de contagios y positividad. En todos ellos, según Salud, se observa además "una clara tendencia ascendente".Navarra se mantienepor 100.000 habitantes en 14 días, por lo que es la comunidad autonóma con mayor incidencia, únicamente superada por las ciudades autonómas de Melilla (519) y Ceuta (498,8). Le siguen Madrid (341,4), País Vasco (330,4), Ceuta (498,8) y Melilla (519). La misma cifra correspondiente a los últimos 7 días se sitúa en 238,20 en la Comunidad Foral.Según datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, la cifra de ingresos en los últimos 7 días se sitúa en 112, 20 de ellos en la UCI. En cuanto a ingresos, Navarra tiene 197 pacientes hospitalizados por covid-19, lo que supone más del 10% de la capacidad total. En concreto, de ellos 40 se encuentran en puestos UCI, lo que supone el 29,20% de la capacidad total de dicha unidad. Entre el 2 y el 8 de abril, se realizaron 11.290 PCR y 6.626 test de antígenos en la Comunidad Foral, con una tasa de positividad del 9,22%.Habrá que esperar a después de verano para alcanzarporcentaje que otorgaría la inmunidad de rebaño a la sociedad. Teniendo en cuenta que en tres meses de vacunación tan solo se ha alcanzado el 9% de personas con pauta completa no va a ser posible llegar a la primera parte del verano con el 70% de población inmune, por mucho que se aumente el ritmo de vacunación. Así lo explicó ayer el jefe de la sección de vacunación de Salud Pública, Aurelio Barricarte, que destacó, en una entrevista en la Cadena Ser, que "el 70% de población vacunada se dará a lo largo del verano, más próximo a septiembre". "Hemos estado vacunando durante 3 meses y no hemos llegado todavía al 10% de inmunes, por lo que entre mayo y junio no vamos a llegar al 70%", zanjó.Barricarte señaló que en la Comunidad Foral hay actualmente, y las que han completado su vacunación son 49.021, tras recibir el lunes su segunda dosis 427 de ellas. En la jornada del lunes se pusieron 3.269 vacunas, lo que eleva el número de dosis administradas a 161.644, de las 196.705 recibidas hasta el momento. Además, ayer por la mañana se recibieron 1.900 dosis de AstraZeneca, mientras que las 2.050 vacunas de Janssen que estaba previsto recibir hoy no van a llegar, después de que Europa las haya paralizado por riesgo de trombos.No obstante, continúa la vacunación con las personas de muy alto riesgo, mayores de 70 años, personas de entre 60 y 65 (con AstraZeneca) y los mayores de 80 reciben la segunda dosis. En el Área de Pamplona y Comarca, hoy se retoma la administración de dosis en el frontón de la UPNA y FOREM se habilitará sábado y domingo; también de viernes a domingo se vacunará en el antiguo colegio de los Maristas. También se vacuna en diferentes localidades del Área de Pamplona.En el Área de Tudela, hoy se pondrán dosis en el polideportivo de Cintruénigo a 650 personas, mañana en Corella a otras 650 y el viernes en el polideportivo de Valtierra a 654 personas. En el Área de Estella, hoy se sigue vacunando en Estella, Lodosa, San Adrián, Villatuerta, Ancín-Amescoa, Allo, Viana y Los Arcos.CRÍTICAS DE CCOO Por otra parte, el sindicato CCOO exigió ayer a Salud que se vacune "adecuadamente" al personal esencial de Salud, ante la posibilidad –planteada a nivel europeo– de no poner segundas dosis de AstraZeneca. Asimismo, rechazó que tengan "un trato más propio de ciudadanos de segunda que de trabajadoras y trabajadores públicos que han estado al pie del cañón durante toda la pandemia". En un comunicado, CCOO consideró "poco tranquilizadoras" las palabras de la consejera de Salud avalando la seguridad de la vacuna de AstraZeneca, "al tiempo que se paraliza la segunda dosis al personal menor de 60 años que ya ha recibido la primera".. En Pamplona se vacuna en el frontón de la UPNA, en FOREM y en el antiguo colegio de los Maristas. Además se vacuna esta semana en Etxarri Aranatz, Leitza, Carcastillo, Larraga, Artajona, Puente la Reina y Olite.. Se ha vacunado ya en Buñuel y Cascante y a partir de hoy se inmuniza en Cintruénigo, Corella y Valtierra. Además, se vacuna en los centros de salud y consultorios y en el hospital Reina Sofía de Tudela.. Se vacuna en Estella, Lodosa, San Adrián, Villatuerta, Ancín-Amescoa, Allo, Viana y Los Arcos.Navarra detectó el lunes 168 nuevos casos, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 2.228 pruebas (1.116 pruebas PCR y 1.112 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 7,5%. Durante dicha jornada se produjeron 13 ingresos relacionados con el virus, tres de ellos en la UCI, y se notificó un deceso de días previos, un hombre de 78 años. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra es 1.141, informó el Gobierno foral en una nota.

Sobre los nuevos contagios, por zonas, en Pamplona y su comarca se registraron el 49% de los casos positivos, en el área de Tudela, el 17% y en la de Estella, el 13%. Los demás positivos (21%) se reparten por otras zonas. En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos, los grupos mayoritarios fueron el de 15 a 29 años y el de 45 a 59 años, con el 27% y 23%, respectivamente. A continuación, se situaron los grupos de 30 a 44 años, con el 19%, y el de menores de 15 años, con el 14%. Finalmente, el grupo de 60 a 75 años, contabilizó un 13%, y el grupo de los mayores de 75 años, un 4% de los nuevos contagios.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informó el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, tras el balance de ingresos y altas, 197 personas permanecen ingresadas con y por covid (cuatro más que la jornada anterior), 40 de las cuales se encuentran en puestos UCI (tres más) y otras 14 en hospitalización domiciliaria (una menos). Los demás, 143 pacientes, están en planta (dos más). Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR y ocupan espacios covid. La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en Navarra en 56.739 casos.