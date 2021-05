Pamplona y Comarca, al detalle

El área metropolitana de Pamplona y su Comarca, que concentra a más de la mitad de la población de toda Navarra, ha acumulado durante la pandemia más de la mitad de las infracciones denunciadas por los cuerpos policiales. Además de las propuestas de sanción realizadas por la Policía Foral, la Guardia Civil y la Policía Nacional, las Policías Locales han tenido un papel fundamental para vigilar el cumplimiento de la normativa en sus demarcaciones. A continuación, se detalla la actividad desarrollada por cada cuerpo, con la única excepción de la Policía Local del Valle de Egüés por no haber sido posible disponer de sus datos:

PAMPLONA - 13.135 La Policía Municipal de Pamplona ha desarrollado una intensa labor de control de la normativa sanitaria durante la pandemia. No en vano, es el cuerpo policial de Navarra que más infracciones ha denunciado: un total de 13.135, de las cuales 7.518 corresponderían al segundo estado de alarma. Desde el inicio de la crisis sanitaria y hasta mediados del mes de junio, los agentes de Pamplona tramitaron 4.696 denuncias basadas principalmente en los incumplimientos del confinamiento (2.513 personas que no justificaban su movilidad; 1.925 viajeros de autobuses de transporte público; 183 peatones; 75 responsables de establecimientos públicos).

En la época veraniega, su parte,se realizaron 921 denuncias, principalmente por no usar mascarilla, botellón, molestias en domicilios particulares a horas intempestivas y fumar sin respetar la normativa, mientras que en la última fase de la pandemia se han propuesto para sanción a 7.518 personas. En este caso, las principales infracciones han sido no usar mascarilla, botellón, quebrantar el confinamiento nocturno e incumplimientos en espacios privados (reunión de más personas de las permitidas, reunión de más unidades convivenciales, fiestas en pisos), incumplimientos en establecimientos públicos (horario de cierre, no respetar la normativa general sanitaria, incumplimiento en zona de terraza) y fumar en la vía pública.

BARAÑAÍN - 943 La Policía Municipal de Barañáin ha cursado 943 denuncias durante el conjunto de la pandemia por la covid-19, de las cuales 436 corresponden a los últimos meses coincidentes con el estado de alarma. Así, durante los primeros meses de la pandemia los agentes tramtiaron 407 denuncias por incumplir las restricciones vigentes y 100 por no usar mascarilla, mientra que en el segundo estado de alarma han sido 249 denuncias en materia sanitaria (no llevar mascarilla o llevarla mal puesta, incumplimientos de aislamientos domiciliarios, infracciones en el ámbito de la hostelería) y otras 187 relacionadas con materia de seguridad ciudadana (saltarse el toque de queda, salidas y entradas de la Comunidad Foral sin justificación, incumplimiento de aforos tanto en el interior de locales como en terrazas o reuniones de ámbito privado, botellón).

VILLAVA - 545 La Policía Local de Villava ha tramitado un total de 545 denuncias por infracciones a la normativa para contener el coronavirus, de las cuales 172 corresponden al segundo estado de alarma decretado el 25 de octubre de 2020.

ANSOÁIN - 400 Los agentes de la Policía Local de Ansoáin han denunciado a 400 personas en el conjunto de la pandemia. Del total de propuestas de sanción, 166 han sido realizadas en el segundo estado de alarma y la principal infracción denunciada ha sido incumplir el toque de queda (63 propuestas de sanción).

NOÁIN - 317 La Policía Local de Noáin ha realizado 317 propuestas de sanción desde que comenzó la pandemia sanitaria por incumplimientos de las restricciones en vigor, de las cuales 215 se han producido durante el segundo estado de alarma. Nuevamente, no respetar el confinamiento nocturno es la infracción más numerosa (99 denuncias).

BURLADA - 253 Los agentes de la Policía Municipal de Burlada han realizado 253 propuestas de sanción durante la pandemia, de las cuales 173 se han registrado durante la segunda fase del estado de alarma. Hasta el 25 de octubre, fueron cursadas 56 denuncias por no usar la mascarilla, tres por incumplimiento horario y un por una infracción en una reunión privada, mientras que en el segundo estado de alarma se han contabilizado 107 denuncias por incumplir el toque de queda, 32 por no usar la mascarilla, 15 por reuniones privadas, 11 por botellón, 6 a establecimientos de hostelería por servir en el interior, 1 por no mantener la distancia entre mesas en un establecimiento hostelero y 1 por fumar sin mantener la distancia.

BERRIOZAR - 238 La Policía Local de Berriozar ha denunciado a 238 personas desde que empezó la pandemia sanitaria. De ellas, 110 se han registrado durante el segundo estado de alarma.

ZIZUR mayor - 219 Los agentes muncipales de Zizur Mayor han propuesto para sanción a 219 personas, de las cuales 124 han sido denunciadas en el segundo estado de alarma. Hasta el 25 de marzo de 2020, se cursaron 95 multas, de la cuales 12 fueron por no hacer uso de la mascarilla y las 83 restantes por incumplir el confinamiento domiciliario, es decir, estancia en vía pública sin hallarse en ningún supuesto de los permitidos. A partir del 25 de octubre fueron denunciadas 72 personas por incumplimiento de horario de toque de queda, 38 por celebración de fiestas/reuniones y 14 por no hacer uso de mascarilla.

POLICIA LOCAL TUDELA

2.121

La Policía Local de Tudela ha realizado 2.121 propuestas de sanción en el conjunto de la pandemia por incumplimientos de la normativa covid, de las cuales 819 se han realizado durante el segundo estado de alarma.

EN TODA LA PANDEMIA

Toque de queda 1.101

Uso de mascarilla 611

Botellón 165

Reuniones privadas 142

Fumar en la calle 25

Horario cierre establecimientos 23

Aforo locales 6

Distancia sillas en terrazas 4

Distancia personas 1

Aislamiento domiciliario 1

Otras 23

POLICÍA LOCAL ESTELLA

628

La Policía Local de Estella-Lizarra ha cursado 628 denuncias en el conjunto de la pandemia, de las cuales 334 han sido en el segundo estado de alarma.

EN TODA LA PANDEMIA

Desobediencias estado alarma 174

Toque de queda 144

Uso de mascarilla 142

Reuniones privadas 64

Botellón 38

Ocio en espacios públicos 34

Cerramientos terrazas 3

Confinamiento perimetral 2

Uso de centros de reunión y ocio 2

Distancia personas 1

Aforo terrazas 1

Paseo de perros 1

Desplazamiento a fincas 1

Otras 17

POLICÍA LOCAL TAFALLA

298

La Policía Local de Tafalla ha denunciado a 298 personas desde el inicio de la pandemia, 160 de ellas durante el segundo estado de alarma.

EN TODA LA PANDEMIA

Toque de queda 94

Uso de mascarilla 63

Movilidad 58

Reuniones privadas 38

Botellón 24

Horarios hostelería 12

Confinamiento perimetral 8

Actividad local público 1