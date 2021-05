Navarra registra la cifra más alta de la semana con 94 positivos por Covid-19

Navarra ha registrado 94 nuevos casos positivos por Covid-19 este jueves, según datos provisionales del departamento de Salud. Son 34 contagios más que el día anterior, en el que se detectaron 60, y la cifra más alta de la semana: el lunes hubo 49 positivos, el martes, 71, y ayer miércoles, 60.







De hecho, no se registraba una cantidad mayor desde el pasado 8 de mayo, cuando hubo 101. En comparación con el jueves anterior, son 24 casos más (hubo 70), pero 31 menos que hace 14 días (125).









La madrugada de este viernes ha entrado en vigor la flexibilización de restricciones contra el coronavirus en Navarra, a partir de la cual las reuniones tanto en el ámbito público como en el privado no tienen ningún tipo de limitación. No obstante, Salud continúa recomendando que no superen un número máximo de 8 personas de 3 núcleos convivenciales diferentes.

Otra de las novedades a partir de hoy será la reapertura de peñas y sociedades gastronómicas, que podrán volver a funcionar tras 251 días cerradas –se clausuraron el 12 de septiembre–. No podrán superar un 30% de aforo y deberán cumplir medidas sanitarias similares a las de la hostelería, sector en el que no se presentan novedades. Interiores seguirán al 30% de aforo y cerrando a las 21 horas, terrazas hasta la 1 –sin permitir clientes a partir de las 00.00– y con 4 personas por mesa, sin consumo en barra

También reabrirán bingos y salas de juego, con un aforo máximo del 30%.

Asimismo, se flexibiliza también aforos y horarios de distintas superficies, como en el pequeño comercio (60%) y centros comerciales (40%), y parques infantiles, que no tendrán limitación de personas. El horario de cierre, como norma general, será a las 22 horas.

POR ZONAS



VACUNACIÓN EN NAVARRA

LOS DATOS DEL DÍA ANTERIOR

El barrio pamplonés de la Txantrea encabeza el listado diario por zonas con más contagios con 6 casos, le siguen Tafalla y Noáin, con 5 cada una.Navarra administró el miércoles 6.707 dosis de vacunas contra la covid-19, lo que eleva el número de vacunas administradas a 349.199, de las 360.945 recibidas, con la llegada este jueves de 2.300 dosis de Janssen.Las personas que han completado su vacunación hasta la fecha son 119.325, tras haber recibido el miércoles su segunda dosis 4.554 de ellas.Por otro lado, el Gobierno indica que, como se avanzó el miércoles, se enviará este jueves SMS para aplazar su fecha de vacunación a los profesionales esenciales menores de 60 años que habían recibido la primera dosis de AstraZeneca y que estaban citados para la próxima semana, del 24 al 30 de mayo, tal como había hecho previamente con los miembros de este colectivo citados las tres primeras semanas de este mes.A partir de la próxima semana, una vez que se termine de cerrar la decisión de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial y los detalles operativos de su puesta en práctica, se contactará progresivamente con todos ellos para asignarles la nueva fecha de su segunda dosis e indicarles las posibles particularidades de la citación, siempre dentro del plazo de las 16 semanas fijado por la referida comisión como límite para completar la pauta de vacunación, que Sanidad ha permitido hacer con vacuna de Pfizer o AstraZeneca.

Navarra detectó el miércoles 60 nuevos contagios, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), en el sistema público de salud se realizaron 2.329 pruebas (1.358 pruebas PCR y 971 test de antígenos), y la tasa de positividad se situó en un 2,6%.

Respecto a la ocupación hospitalaria, 90 pacientes permanecían ingresados por covid-19 en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad Foral, tres menos que el día anterior. El miércoles se produjeron tres ingresos relacionados con el coronavirus, ninguno de los cuales fue en UCI, y no se registraron fallecimientos por esta enfermedad. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra se mantiene en 1.182.

Sobre los nuevos contagios, por zonas, en Pamplona y su comarca se registraron el 52% de los casos positivos, en el área de Tudela, el 18% y en el área de Estella-Lizarra, el 3%. Los demás positivos (27%) se reparten por otras zonas de Navarra.

En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, el grupo mayoritario es el de menores de 15 años, con un 28%; seguido del de 30 a 44 años, con un 23%. A continuación, se sitúan los grupos de 15 a 29 años y el de 45 a 59 años, con un 21% cada uno. Finalmente, se encuentra el grupo de mayores de 75 años, con el 5%, y el de 60 a 75 años, con el 2% de los nuevos contagios. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 31,7 años. Con respecto al género, el 56% de los casos son hombres y el 44%, mujeres.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informa el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), 90 personas permanecen ingresadas con y por covid-19 (tres menos que el día anterior), 17 de las cuales se encuentran en puestos UCI (dos menos) y otras 15 en hospitalización domiciliaria (tres más). Los demás, 58 pacientes, están en planta (cuatro menos).

La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en Navarra en 61.359 confirmados.