Chivite anuncia que Navarra no volverá a solicitar el toque de queda por la buena evolución de datos covid

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha anunciado este martes que el Ejecutivo foral no volverá a pedir la renovación del toque de queda al constatar que la quinta ola de Covid-19 está "descendiendo con fuerza".

Chivite, en una rueda de prensa con motivo del inicio del curso político, ha afirmado que esta decisión es "coherente con nuestros indicadores epidemiológicos ya que hemos dejado atrás el umbral de riesgo muy alto".

Además, la jefa del Ejecutivo ha avanzado que esta semana "el Gobierno de Navarra está abordando la desescalada con los distintos sectores sociales y económicos y con los distintos departamentos del Gobierno para avanzar en una progresiva flexibilización de las medidas en aforos y en horarios, actividades de ocio y culturales".

Chivite ha dado su agradecimiento "a toda la sociedad navarra por su responsabilidad y su capacidad de resiliencia". "Ha sido duro, hemos sufrido y llorado mucho estos meses, pero gracias a esa mayoría de responsabilidad ciudadana, juntos lo estamos consiguiendo", ha afirmado. EN BREVE HABRÁ AMPLIACIÓN



La comparecencia de Chivite, en frases:

1. Navarra está en la senda de la recuperación

2. Salimos de una pandemia de dimensiones nunca vistas con récord de afiliados a la SS y buena recaudación

3. No forma parte de nuestros planes subir los impuestos a una economía que precisa de ayudas.

4. No se va a pedir más toque de queda.

5. El reto es aprobar los terceros presupuestos y vamos a tender la mano a todos los partidos.

6. Vamos a contar con buena recaudación y fondos Next generation para los Presupuestos.

7. Negociaremos el convenio con lealtad pero exigencia.

8. Tráfico lo firmamos antes de final de año.

9. Vamos a hacer la mayor ope de estabilización de empleo contra la temporalidad que ha visto Navarra.

10. El Tav es imprescindible y contará con fondos europeos, como el Canal.

11. A final de año Navarra podrá optar a más pertes.

12. Va a ponerse en marcha el instituto navarro de finanzas.

13. Se va a crear una sociedad, Nafarbide, para el cuidado de las carreteras.

14. El hartazgo ha llevado a una minoría a optar por comportamientos violentos que nunca pueden ser la respuesta

15. En 15 días podrá conocerse la propuesta de los expertos sobre los beneficios fiscales (el estudio que se estaba preparando para evaluar su efectividad)

16. Hay quien añora una Navarra de cuento de terror que no va a volver

17. Nuevo PIL antes de final de año