Una sentencia tumba el complemento de productividad covid fijado por Osasunbidea

El Juzgado de lo Contenciosos - Administrativo nº 1 de Pamplona ha declarado nula la Resolución 284E/2020, en la que el director gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) "determina, irregularmente y de forma injustificada, la cuantía para el abono del complemento de productividad COVID, por prolongación del personal del SNS-O", ha informado Satse.

El sindicato de Enfermería impugnó la resolución al entender que el Servicio Navarro de Salud "debe regir todas sus actuaciones con base en los principios de transparencia, proporcionalidad e igualdad, y siempre de acuerdo con la normativa foral, que indica expresamente que los complementos económicos deben ser fijados en una ley o disposición reglamentaria, especialmente si no están fijados en la Ley de Presupuestos, como es el caso".

Según ha explicado en una nota, en esta resolución, el director gerente del SNS en ese momento, José Ramón Mora, "determinaba sin justificación la cantidad que se iba a abonar a los profesionales adscritos el Servicio Navarro de Salud, estableciendo una diferenciación arbitraria no basada en argumentos de proporción e igualdad, y, además, sin ningún tipo de diálogo ni negociación colectiva que fomentase, mínimamente, un acuerdo con las fuerzas sindicales".

Satse ha destacado que el fallo "es claro y argumenta que los complementos económicos deben ser siempre fijados en una ley o disposición, como así ocurrió con otros complementos económicos dictados en el contexto COVID durante las mismas fechas". Por todo ello, la resolución 284E/2020 ha sido declarada nula "con todos los efectos y consecuencias inherentes a la nulidad de la misma", ha remarcado.

Para el sindicato, este fallo supone "un mazazo de realidad a toda la argumentación vertida por el Gobierno de Navarra y, en concreto, la Consejería de Salud, durante la pandemia en la que, en el marco del estado de alarma, se ha hecho y deshecho al gusto del gestor". "Este fallo vuelve a poner de relieve la absoluta irregularidad con la que funciona endémicamente la Administración en todo lo referente a las condiciones laborales de los y las trabajadoras del SNS-O", ha manifestado.

"No es ya que no sea legal, sino que ni siquiera es ético que en un tiempo donde los profesionales han dado el 200%, la administración no cumpla con su deber de transparencia y proporcionalidad, que no se reúna con las fuerzas sindicales, se salte indiscriminadamente su propia normativa y vulnere, así, los derechos de su propio personal", ha censurado.

Por último, Satse ha advertido a la Administración que, "si el fallo se vuelve firme", tendrá que "hacer frente a todo lo que implica la nulidad de este despropósito y al perjuicio directo para todos los profesionales sanitarios afectados por esta pésima gestión".