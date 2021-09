Abierto un nuevo local de Kattalingue en Pamplona para el colectivo LGTBI+

El Gobierno de Navarra ha inaugurado el nuevo local de Kattalingune, el servicio público de atención a la diversidad sexual y de género, impulsado a través del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), que se ha trasladado a la calle Fuente del Hierro número 2 de Pamplona.







La Presidenta, María Chivite, y el vicepresidente primero, Javier Remírez han asistido esta mañana a la inauguración de las instalaciones. En su visita, Chivite ha afirmado que el Gobierno de Navarra "actuará como escudo de las personas LGTBI+ y no permitirá un retroceso en los derechos alcanzados". Con este fin último, la Presidenta ha adelantado que su Ejecutivo ya trabaja en una modificación legislativa para restringir la publicidad y la colaboración institucional "con aquellas entidades, asociaciones y medios de comunicación que difundan contenidos homófobos, lesbófobos, o tránsfobos, en la línea de las modificaciones que permitieron acabar en su día con los anuncios de explotación sexual".

Otras sedes de Kattalingune

Atenciones realizadas en el primer semestre de 2021

Escucha activa con el colectivo LGTBI

Brechas LGTBI+ en la ciencia e innovación

A los colectivos abanderados de la diversidad sexual, la Presidenta ha querido agradecer su labor social y lucha incansable frente a la intolerancia, el miedo y el odio. "No estáis solos –ha recalcado la Presidenta- tenéis en el actual Gobierno un aliado. El avance de derechos es más fácil cuando las instituciones y entidades sociales vamos juntos", ha concluido.También han visitado las nuevas instalaciones la directora gerente del INAI/NABI, Eva Istúriz, el subdirector de Igualdad LGTBI+, Julen Enériz, la coordinadora del servicio Kattalingune, Amaia Barrena, y Carlos Montoya, en representación de la asociación LGTBI+ Kattalingorri.Kattalingune prestará servicio en las nuevas instalaciones de lunes a jueves en horario de mañana y tarde, 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30, y los viernes en horario de mañana.Las nuevas oficinas, en cuya reforma el Ejecutivo ha realizado una inversión de 323.958,33 euros, prevén mejorar la atención prestada, ofreciendo un espacio "seguro y amable" donde poder atender a las personas usuarias del servicio. Además, el local servirá como sede central del servicio, algo que va a facilitar el trabajo y la coordinación por parte de las personas que lo gestionan.La apuesta del INAI por ofrecer un servicio de atención integral a las personas LGTBI+ y a sus familias se refleja en un aumento presupuestario del programa. En 2020 la partida presupuestaria destinada al convenio de Kattalingune era de 150.00 euros, frente a los 172.000 euros de 2021, que implican un aumento del 12.8%. En relación al primer convenio firmado en 2016, con 40.000 euros, supone un incremento del 430%, lo que, entre otras cosas, han permitido extender el servicio a otros puntos del territorio foral.Además de este nuevo local en Pamplona, el servicio cuenta con otras dos sedes, una en Tudela que da cobertura a toda la zona de la Ribera desde 2018; y otra en Sakana, que cuenta con dos oficinas itinerantes en Irurtzun y Lakuntza, desde donde se da servicio a toda la zona noroeste de Navarra desde 2020. El INAI/NABI tiene previsto la apertura de una nueva sede en 2022 para extender la presencia territorial del servicio en Navarra.Reunión mantenida este lunes por la Presidenta Chivite con representantes de las asociaciones LGTBI+.Con la creación de Kattalingune en 2016, el Gobierno de Navarra garantiza la existencia de un servicio público de atención a las personas LGTBI+, gestionado por la asociación Kattalingorri a través de un convenio de colaboración. Este año el convenio está financiado con una dotación económica de 172.000 euros.El servicio Kattalingune es atendido por personal con formación en género y sexología, y se centra en diversos ámbitos de trabajo, tales como la acogida, información y orientación en materia de diversidad sexual y de género, la asesoría sexológica y jurídica.Asimismo, se ofrece asesoramiento a colectivos, grupos y proyectos con contenido LGTBI+ que tengan como objetivo promover la diversidad sexual y quieran integrar la perspectiva de la diversidad sexual y de género en su actividad. El servicio también atiende a personas que hayan sufrido algún tipo de agresión por su condición de LGTBI+ y presta acompañamiento en situación de la aceptación de la orientación sexual, la identidad de género y la asimilación de esta realidad en familiares, amistades y entorno.Durante el primer semestre de 2021, Kattalingune ha llevado a cabo 247 atenciones: 90 de carácter informativo, 126 de la asesoría sexológica y 31 de la asesoría jurídica. Un total de 1.003 personas participaron en difusiones con profesionales en las que se ofrecen herramientas y recursos clave para que puedan incorporar la perspectiva LGTBI+ en su trabajo.Kattalingune también cuenta con un servicio de atención a colectivos, grupos y proyectos con contenido LGTBI+ que, en el primer semestre de 2021, ha realizado 21 atenciones.En la víspera a la apertura de las nuevas oficinas, la Presidenta Chivite, junto a la directora gerente del INAI, Eva Istúriz, y el subdirector de Igualdad LGTBI+, Julen Enériz, mantuvieron una reunión con representantes de varias asociaciones LGTBI+ en el Palacio de Navarra.La representación de los colectivos mostró su satisfacción por el contenido de la Ley Foral de 2017, si bien demandó un desarrollo legislativo que se ha retrasado por la pandemia. La Presidenta Chivite recogió las reivindicaciones y agradeció la participación de estos grupos en la cogobernanza para desplegar y proteger los derechos de todas las personas.Por otro lado, el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa, ha participado esta mañana en una mesa redonda en el marco de la feria BIOSPAIN, en la que se han abordado las brechas del colectivo LGTBI+ en los ámbitos de la ciencia y la innovación.En concreto, el consejero ha apostado por fomentar la visibilidad de las personas y profesionales de este colectivo en las actividades científicas (congresos, jornadas, mesas redondas, etc.) y ha remarcado la importancia de implementar políticas específicas, así como que los ensayos clínicos tengan en cuenta una segmentación que recoja toda la diversidad. Asimismo, ha defendido que "una ciencia diversa e inclusiva, es una ciencia mejor, y la educación es una de las vías para formar a una ciudadanía y una sociedad que integre y comparta este mensaje".En la mesa redonda han participado Deborah Burks, directora del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF); Eva Pérez Nanclares, asesora legal de GlaxoSmithKline y ex vicepresidenta de la REDI (Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI); María José Rementería, investigadora de la unidad de enlace y análisis social del Centro de Supercomputación de Barcelona (BSC); y Paula Olazabal, responsable de Diversidad e Inclusión de Ysios.La mesa redonda ha estado moderada por Simón Perera, secretario general de PRISMA, la asociación de profesionales y estudiantes LGTBIQA+ en ciencia, tecnología e innovación.Entre otras cuestiones, en las personas participantes han abordado algunas medidas para lograr una biomedicina inclusiva con respecto al género, tales como la formación en igualdad y diversidad, adaptación de espacios y procesos a esta diversidad, garantizar la igualdad de oportunidades de todas las y los profesionales o promover la investigación con una perspectiva interseccional, con equipos de trabajo diversos.