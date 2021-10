Pacho Guerrero Cana: "Ahora, por fin, puedo ir a pasear con mis nietos por la calle"

pamplona – La historia de Pacho Guerrero fue un chute de esperanza y el punto de inflexión en la lucha contra la pandemia. El residente de El Vergel fue la primera persona que recibía en Navarra la vacuna contra la covid-19 y lo primero que deseó tras recibir las dosis fue volver a ver a sus dos nietos, con quienes no estaba desde hacía cinco meses. "He tenido la suerte de que todos en la familia estamos bien y yo no me he contagiado, pero ha sido duro aunque ahora por fin puedo ir a pasear con mis nietos por la calle", relata Pacho, que esta semana ha recibido la tercera dosis de la vacuna.

El 27 de diciembre de 2020 a Pacho le pusieron el primer pinchazo, tres semanas después, el segundo, y una vez inmune recibió a sus nietos en una visita en la que estuvo presente DIARIO DE NOTICIAS. Pacho abrazó a sus nietos como nunca lo había hecho, pues la pandemia, que había golpeado duramente a las residencias, los había mantenido alejados.

"Ha sido una pesadilla, pero ya ha pasado todo. En la residencia lo pasamos muy mal, pero ahora la gente ya está vacunada y todo el mundo está contento y quiere seguir adelante", expone. Pacho, además de residente, también colabora con las labores del día a día de la residencia, que poco a poco va cobrando la normalidad que había perdido. Ahora, sale a pasear y a tomar algo, y se alegra de que las restricciones hayan acabado: "La gente ya puede disfrutar un poco y hacer más cosas que antes".