Pili Sola Sara: "Me quedo con el agradecimiento a la ciudadanía y a los profesionales"

Pamplona – Cuando la enfermera Pili Sola Sara hace balance de la pandemia no puede evitar emocionarse. La jefa de sección del servicio de Urgencias Extrahospitalarias, encargado entre otras tareas de operativizar las pruebas en Refena y Forem o la vacunación junto a Atención Primaria, destaca "el esfuerzo que hemos tenido que hacer desde los colectivos sanitarios y de muchos otros como el escolar (los profesores, los cuidadores de nuestros hijos...), los trabajadores de los bares, etc. Creo que ha sido un esfuerzo conjunto por intentar sobrellevar esta situación que nos ha puesto a prueba, que nos ha hecho adaptarnos a nuevas situaciones, a nuevos requerimientos, para intentar que la gente no se contagiase ".

Asimismo, expresa un sincero agradecimiento "a nuestras familias –se detiene–, porque realmente ha habido un tiempo que han tenido que estar sin nosotros; a los amigos, que nos han ayudado; y a la ciudadanía, que ha sabido mantenerse encerrada en su casa mucho tiempo y se ha vacunado", lo cual "ha sido súper importante para poder pasar página". Por todo ello, se muestra esperanzada de que "realmente no volvamos atrás" y vayamos "recuperando la vida como la conocíamos antes".

Dos compañeras suyas, Belén Azcárate y Aura Sánchez, del centro de salud de Buztintxuri, expresan su "sensación de incertidumbre" ante el futuro que nos depara tras el fin de la pandemia, y echando la vista atrás destacan la sensación de "tiempo perdido" por no poder realizar actividades con sus familiares.