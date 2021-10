Navarra roza la treintena de nuevos positivos

Navarra detectó este viernes 28 nuevos casos positivos de Covid-19, según datos provisionales del departamento de Salud. Son diez casos más que la jornada anterior, en la que se registraron 18 contagios, la misma cifra que hace una semana y ocho positivos más que hace 14 días. En lo que va de semana los casos han bajado un 22% respecto a la anterior.







El jueves se detectaron 18 contagios, 33 el miércoles y el martes, 8 contagios con una positividad del 0,4%. El lunes hubo 12 casos (0,7%), el domingo 16 casos (2,3%); 33 casos el sábado, con una positividad del 3,8%; el viernes fueron 28 casos con una positividad del 1,7%; el jueves 32 casos (2,2%); y el miércoles de la semana pasada 19 casos (1,2%).







Por zonas, Villava-Atarrabia, y los barrios pamploneses de la Rochapea y Buztintxuri suman 3 casos cada uno. Les siguen Zizur Mayor, Ansoáin, Iturrama, Ermitagaña y Txantrea con dos y Burgui, Irurtzun, Huarte, Lekunberri, Beraiz, San Jorge, II Ensanche y San Juan, uno más cada uno.







Pese a la estable situación epidemiológica, la consejera de Salud Santos Induráin advertía este viernes que, aunque "no hay transmisión comunitaria del virus en Navarra, la pandemia no ha acabado".



LEA TAMBIÉN Santos Induráin: "No hay transmisión comunitaria del virus en Navarra, pero la pandemia no ha acabado"



Induráin reconoció los bajos niveles de incidencia a 14 y 7 días, señalando que nos sitúan "como no hemos estado desde julio", así como otros indicadores que van diciendo que la quinta ola "no tiene transmisión comunitaria". La positividad lleva ya casi dos semana por debajo del 2%, hoy es del 1,3 %, y el índice que marca la contagiosidad es menos uno.



LOS DATOS DEL DÍA ANTERIOR



Navarra registró este jueves 18 casos positivos de Covid-19 después de haberse realizado un total de 1.368 pruebas, lo que en total arroja una tasa de positividad situada en torno al 1,3%.

Este jueves se registró un fallecimiento y no se produjeron ingresos hospitalarios, por lo que el número de ingresados es de 26 personas, tres de ellas en cuidados intensivos.

Desde el punto de vista del proceso de vacunación, ayer se administraron 636 vacunas. Así, en Navarra se han inoculado un total de 988.340 dosis y 519.307 personas tienen la pauta completa.