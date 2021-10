Salud comienza a citar para ponerse la vacuna de la gripe y la tercera dosis de la covid

El Informe Epidemiológico del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) correspondiente a la semana del 11 al 17 de octubre registra, dentro de unos niveles bajos en intensidad y gravedad de la incidencia, un incremento del 42% en el número de casos del COVID-19 respecto a la semana anterior, al pasar de 134 a 190 (29 por 100.000 habitantes), lo que le lleva a insistir en la necesidad de mantener las medidas preventivas frente a la posibilidad de infección: distancia física interpersonal; uso de mascarilla en interiores, cuando no pueda mantenerse la distancia, y en encuentros con no convivientes; así como la vacunación.

Salud va a instalar este viernes, día 22, sendos dispositivos para la administración de dosis frente al COVID-19 en la Universidad Pública de Navarra y en la Universidad de Navarra. El objetivo es incrementar las cifras de vacunación entre los jóvenes, con el fin de llegar a los máximos niveles posibles en la cobertura poblacional, facilitando la accesibilidad a la vacuna del mismo modo en que se ha hecho con la línea de vacunación sin cita en FOREM, que sigue activa, y el operativo que a lo largo de este mes de octubre está llevando a cabo repescas en las zonas rurales del Área de Salud de Pamplona/Iruña.

Los dos equipos de las universidades funcionarán en horario de 9 a 14 y de 16 a 20 horas, solo durante ese día, y no será necesaria cita previa. En la UPNA, el dispositivo estará situado en el aula 09 del edificio del Aulario, mientras que en la Universidad de Navarra estará en la trasera del edificio de Ciencias de la Salud. Para recibir la vacuna, las personas interesadas simplemente deberán acreditar su identidad mediante un documento oficial (DNI o pasaporte).

En la cobertura vacunal, se ha superado esta semana la cifra del 90% en la población vacunable, al alcanzar el martes las 524.130 personas que tienen la pauta completa en Navarra. Esto supone el 90,2% de la población mayor de 12 años y el 79,3% de la total.

El aumento en la incidencia de los casos de COVID-19 el informe de Salud Pública indica que se registra en la mayoría de los grupos de edad, especialmente menores de 15 años y mayores de 55. El informe advierte de que el incremento podría tener alguna repercusión en ingresos y casos graves en las próximas semanas, si bien "la situación puede reconducirse con el esfuerzo de algunas medidas preventivas por parte de la población", según se recoge en el documento. La semana pasada se registraron siete hospitalizaciones, una en UCI y dos defunciones por COVID-19.

Cabe recordar que Navarra continúa siendo una semana más y desde el 17 de septiembre de 2020, la comunidad autónoma que más pruebas diagnósticas de COVID-19 realiza en relación con su población: 1.889,17 por mil habitantes, según la estadística oficial del Ministerio de Sanidad. La media estatal se sitúa en las 1.285,14 por cada mil habitantes.

Sobre otras enfermedades infecciosas, el informe recoge un aumento en la incidencia del Virus Respiratorio Sincitial (VRS), con siete casos la semana pasada, lo que podría indicar el adelanto de la onda estacional. Además, se confirmaron 21 nuevos casos de gastroenteritis aguda en lactantes, hasta sumar 59 en las cuatro últimas semanas. No se detectaron casos de gripe.

Envío de SMS y llamadas para la cita de la vacuna de la gripe y del COVID



Salud ha iniciado este miércoles el envío de mensajes de SMS a las personas de 70 años o más para que puedan solicitar cita con el fin de recibir conjuntamente la vacuna de la gripe y la tercera dosis frente al COVID-19. Además, también desde este miércoles, Salud ha comenzado a llamar para ofrecer cita a aquellas personas de ese rango de edad a las que no pueda contactarse por mensajes al teléfono móvil, bien sea porque no dispongan de este dispositivo o porque su número no figure en los registros del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Para solicitar la cita, las personas de 70 años o más tienen disponible el canal web, a través de Carpeta Personal de Salud (directamente en la dirección citasalud.navarra.es), el correo electrónico (citas.vacunación@navarra.es), o el teléfono correspondiente según su área de salud de residencia (948 370 130 en el Área de Salud de Pamplona/Iruña, 948 370 140 en el Área de Salud de Tudela y 948 370 135 en la de Estella/Lizarra).

El 90,9% de la población vacunable tiene al menos una dosis

En lo que respecta al proceso de vacunación frente al COVID-19, el número total de vacunas administradas se eleva a 993.364. Las personas que han completado su vacunación hasta la fecha son 524.130 (el 90,2% de la población vacunable, a partir de 12 años, y el 79,3% de la total). Además, ha recibido al menos una dosis el 90,9% de la población vacunable y el 79,9% de la total, 528.367 personas.

En cuanto a la cobertura por grupos de edad, se ha administrado la pauta completa al 100% de mayores de 80 años y al mismo porcentaje de los de 70 a 79 años. Además, tienen la pauta completa el 97% de los de 60 a 69 años; el 95% de los de 50 a 59 años; el 88% de 40 a 49 años; el 77% de 30 a 39 años; el 81% de 20 a 29 años; y el 84% de 12 a 19 años.

Respecto a la cobertura con al menos una dosis, en el tramo de 80 y más es del 100%; de 70 a 79 años, el 100%; de 60 a 69 años, el 98%; de 50 a 59 años, el 95%; de 40 a 49 años, el 88%; de 30 a 39 años, el 79%; de 20 a 29 años, el 84%; y de 12 a 19 años, el 87%.