Uno de cada cuatro contagiados en las últimas cinco semanas en Navarra tenía menos de 12 años

Una de cada cuatro personas contagiadas de covid-19 en las últimas cinco semanas en Navarra tenía menos de 12 años. En concreto, entre el 14 de septiembre y el 21 de octubre, según datos facilitados por el Departamento de Salud, se contabilizaron un total de 951 casos de coronavirus, de los cuales el 75,6% (718) era mayor de 12 años y, por tanto?, población susceptible de recibir la vacuna, mientras que 233 eran niños y niñas que aún no están autorizados para ser inmunizados. De esos 718 positivos detectados en mayores de 12 años, el 71% había recibido ya las dos dosis (510) mientras que el 2,5% sólo tenía una y el 26,5% restante estaba sin vacunar.

Se trata de un periodo concreto del que se pueden extraer varias conclusiones. La primera es que, como ya han destacado los expertos en los últimos meses, los niños y niñas no son la población diana de este virus. Y es que, a pesar de no estar vacunados y que, en el caso de los inscritos en escuelas infantiles (0-3 años) y en los colegios (3-5 años) conviven sin mascarilla en casi todos los espacios, la incidencia no es reseñable. En concreto, en el periodo analizado, se han contabilizado 233 casos, que suponen el 24,4% del total de contagios. Si la comparativa se hace en relación a los alrededor de 70.000 menores de 12 años que residen en Navarra, los positivos representa el 0,33%.

En el caso de la población mayor de 12 años y por tanto susceptible de ser vacunada se observa que son más los contagiados con dos dosis que con una o ninguna. Así las cosas, de los 718 casos, 510 tenían la pauta completa, 18 sólo una y 190 ninguna. Ahora bien, tal y como destacan desde el Departamento de Salud, hay que tener en cuenta que en ese periodo el 90% de la población mayor de 12 años en Navarra estaba vacunada por lo que si la comparativa se realiza conesa perspectiva, la conclusión es que el riesgo de contagiarse es más de tres veces superior entre los no vacunados que entre los que sí lo están. Y es que, los 510 positivos con pauta completa suponen el 0,09% de los inoculados totales (unos 523.000) mientras que los 208 no vacunados o que tenían una dosis y se contagiaron representan el 0,35% de ese grupo de población (unas 58.000 personas).

315 escolares confinados

En la actualidad, en Navarra hay 315 escolares de Infantil y Primaria confinados, lo que supone el 0,29% del total del alumnado y el 0,52% del que cursa dichas etapas.

Asimismo hay 19 aulas en cuarentena, de las cuales nueve son de Infantil (etapa en la que se sigue aislando en bloque en cuanto hay un caso) y 10, de Primaria. En esta etapa, el protocolo de confinamiento ha cambiado y, en un primer momento, se aisla sólo a los contactos estrechos del positivo. Sin embargo, si después de la primera PCR que se hace al grupo, aparece otro caso se procede a aislar a la clase entera. Algo que, según informó Salud, se ha producido en un 30% de las aulas de Primaria en las que se ha registrado contagios.