Coronavirus en Navarra, última hora: se mantiene baja la intensidad de circulación del virus, con 41 nuevos casos de infección el miércoles

Navarra encadena su quinto día por debajo del medio centenar de casos de Covid-19, tras detectar el miércoles 27 de octubre 41 infecciones por esta enfermedad, según datos provisionales del Departamento de Salud. Son 4 casos más que el día anterior y están por debajo de los 45 de hace 7 días y por encima de los 18 de hace 14. Avanza la semana con un 10% menos de contagios detectados que en la anterior (111-123). Se mantiene baja la intensidad de la circulación del virus.

Según los últimos datos de Salud, la efectividad promedio de la vacunación completa es del 69% para prevenir casos sintomáticos, y del 92% para prevenir ingresos hospitalarios. La efectividad de las vacunas para prevenir todas las infecciones, incluidas las asintomáticas, es algo inferior, del 66% con pauta completa. Por ello, los vacunados han de mantener medidas preventivas complementarias como el uso de mascarilla o la distancia social para no infectarse y no contagiar, recalcan las autoridades.

En las últimas horas el número de personas hospitalizadas por Covid-19 ha bajado a 18, el mejor dato en 463 días. 6 de estos pacientes se encuentran ingresados en cuidados intensivos.

Ayer Pamplona notificó 21 positivos, entre los que destacan los 6 de Mendillorri, los 5 de Txantrea y los 3 de Ermitagaña. Ansoáin registró 2 contagios, al igual que Sarriguren. Ablitas, Berriozar, Zizur, Corella, Estella-Lizarra, Salinas de Ibargioti, Elo, Orkioen, Puente la Reina, Sartaguda y Mutilva apuntaron solo uno.

Primer caso de gripe

Navarra ha detectado en la última semana su primer caso de gripe, según se refleja en el informe epidemiológico elaborado por los expertos del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN). La primera infección, que se ha notificado pocos días después de comenzar la vacunación antigripal, ha correspondido a un virus A(H3) y el paciente no requirió ingreso hospitalario.

Este virus ha llegado mucho antes que el año pasado, cuando debido a las medidas de prevención la gripe apenas hizo acto de presencia en la comunidad. De hecho, desde octubre de 2020 hasta finales de ese mismo año apenas se registraron dos contagios aislados.

Asimismo, en la última semana también se han confirmado una decena casos de virus respiratorio sincitial (VRS), causante de la bronquiolitis. De ellos, 8 han sido en menores de 15 años y 2 en adultos. La incidencia observada es "algo elevada" para esta época del año. Salud Pública también ha apreciado en las últimas fechas un aumento de la circulación de diversos virus respiratorios, algo usual en esta época del año. Así, han confirmado casos de rinovirus, parainfluenza, enterovirus, adenovirus, coronavirus clásico y bocavirus en muestras respiratorias.

LAS VACUNAS FUNCIONAN CONTRA DELTA PLUS La variante Delta plus, de la cual esta semana se ha detectado el primer caso, no parece reducir la eficacia de la vacunación, según se extrae del informe. Sin embargo, en el mismo estudio también se vaticina que la entrada de esta variante "puede propiciar un aumento de casos" al tener "una mutación que favorece la transmisión".

EN CORTO

Primer caso de gripe. Navarra ha detectado su primer caso de gripe mucho antes que el año pasado, cuando hasta enero solo hubo dos infecciones.

El covid, en "intensidad baja". A pesar de que los positivos de covid-19 aumentasen esta semana un 40% respecto a la anterior, Salud Pública considera que la circulación "se mantiene baja".

Convivencia entre virus. El ISPLN determina que el covid-19 "seguirá circulando durante los próximos meses junto con otros virus respiratorios", aunque su impacto en casos graves será probablemente menor.

1.000.000 de vacunas

Parecía una quimera allá por diciembre de 2020, cuando las dosis de vacunas contra la covid-19 eran un elemento codiciado debido a la escasez de producción y a los tempraneros pasos en el proceso de protección de la población. Pero desde ayer es una realidad. Navarra ha superado en solo once meses –aniversario que se cumple justamente hoy– la cifra del millón de dosis administradas (en concreto, 1.002.469), pinchazos que han ayudado a completar la pauta de 525.490 personas, el 90,4% de la población de la Comunidad Foral mayor de 12 años.

El redondo número alcanzado ha llegado en plena administración de la tercera dosis a las 98.000 personas mayores de 70 años, que junto a los casi 6.000 usuarios de residencias de mayores que ya han recibido esa inyección adicional han ayudado a dar ese último empujón para pasar a las siete cifras. Por su misma naturaleza, el proceso contaba con una adhesión que se iba agotando conforme pasaba el tiempo, al estar la gran mayoría de la población vacunada y los que rechazan las dosis, empecinados en su postura. Sin embargo, han sido estas administraciones de refuerzo –de las cuales su futuro para la población general no está todavía decidido– las que han terminado por hacer rebasar esa simbólica cifra.

A pesar de que haya sido escaso el tiempo que se ha necesitado para llegar al millón de dosis administradas –teniendo en cuenta la magnitud del proceso, con más de 90.000 inyecciones mensuales de media– el lento y progresivo inicio del calendario, que comenzó con la población más vulnerable como usuarios de residencias y ancianos, hizo que no se confiase en que la inmunidad de rebaño llegase durante el verano. Sin embargo, y pese a contratiempos como los incumplimientos de envíos por parte de las empresas o las decisiones de paralizar algunas marcas por eventos adversos, la aceleración posterior fue continua y la meta del 70% de población total vacunada llegó el 30 de agosto.

Un mes más tardaron los indicadores epidemiológicos en alcanzar valores con los que Salud Pública considerara que la fase de circulación epidémica había finalizado, hecho que desembocó poco después en que el Gobierno de Navarra decidiese dejar sin efectos todas las restriccionesa partir del 1 de octubre. Tras dos meses viviendo en esta situación los indicadores, tanto de circulación del virus como de ocupación hospitalaria, tampoco se han visto alterados. Y es que la eficacia de este millón de dosis no solo ha permitido volver a una vida prepandémica. Tal y como reflejaba ayer el informe epidemiológico del Instituto de Salud Pública, su efecto directo ha prevenido más de 13.000 infecciones, 3.100 ingresos hospitalarios, 350 ingresos en UCI y 900 defunciones por covid-19.