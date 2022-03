La justicia navarra rechaza que las madres solteras puedan sumar permisos por nacimiento

La Justicia navarra se ha alineado a través de sendas sentencias dictadas por juezas de los Juzgados de lo Social con las tesis más conservadoras en igualdad y conciliación familiar. En ambos pronunciamientos, las magistradas –a las que en caso de ser madres solteras se les reconoce el derecho a acumular las 16 semanas de permiso de paternidad de una familia biparental– han rechazado los planteamientos de dos madres solteras que demandaron que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) les permitiera disfrutar de las semanas de permiso y ayudas correspondientes a otro progenitor para que sus hijos e hijas tuvieran los mismos derechos de no discriminación que el resto que puedan nacer en familias convencionales.

Hasta ahora, los casos a favor de las tesis de las familias monomarentales se estaban sucediendo en varios tribunales autonómicos, como Galicia, Canarias, Catalunya, Aragón y la CAV. De hecho, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dictó una sentencia de notoria importancia a favor de reconocer el derecho a las madres solteras para ampliar el permiso por nacimiento de hijo. Fue el sindicato ELA quien lideró aquella demanda, que ha acabado en el Supremo. ELA se felicitó por esa resolución de octubre de 2020 que permitía a una madre disfrutar de ocho semanas adicionales de prestación por nacimiento y cuidado de hijo, resolución en la que según el sindicato se apreciaba una clara lectura de género y que protegía el bien jurídico más relevante, el me-nor. En el Estado se calcula que hay unos dos millones de familias con solo un progenitor y que el 80% de ellas están encabezadas por mujeres.

En dos casos recientes en Cantabria, el juez reconoció el permiso a dos madres en la misma situación. Afirmó que la regulación actual "conlleva una situación discriminatoria de los hijos nacidos en familias monoparentales (que solo disfrutan de 16 semanas de permiso) respecto de las biparentales (que tienen 32, la mitad cada progenitor)". Entendía que "tal discriminación es contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño".

LA CULPA DE LA JUEZA AL LEGISLADOR En el caso de Navarra las juezas no han tenido en cuenta ninguna de las argumentaciones referidas precisamente a los derechos de los menores y a que, a fin de cuentas, fueran el epicentro de la demanda. La cuestión es que la resolución jurídica no mira más allá del ámbito laboral y se aprovecha de un decreto ley aprobado en 2019 para ampliar permisos de paternidad que dejó en un vacío legal la situación de familias monomarentales.

La primera demanda que se resolvió en la Comunidad Foral afectó a Marta Sousa, una madre de Zizur de 41 años que dio a luz el 22 de enero de 2021 a su hija Julia. Solicitó prestación por nacimiento y cuidado del menor ante la Dirección Provincial del INSS y pidió que se le reconociera una prestación de 32 semanas de duracion. En junio de 2021 se le había negado. La madre pudo disfrutar del permiso entre el 22 de enero y el 13 de mayo de 2021. Sin embargo, la magistrada del Juzgado de lo Social número 1 de Pamplona sentencia que la pretensión de Marta carecía de "apoyo legal", porque el Estatuto de los Trabajadores "no prevé una ampliación de la suspensión del contrato en los supuestos de familias monomarentales, como sí lo hace en otros casos (nacimiento, adopción, guarda o acogimientos múltiples, discapacidad del menor o parto prematuro)". La jueza dice que "es el legislador quien debe valorar las situaciones objeto de protección y no ha valorado que el nacimiento de una familia monomarental dé lugar a la ampliación del descanso que permita la ampliación de la prestación, posibilidad que no puede ser concedida por este juzgado en virtud del principio de legalidad".

Por último, la sentencia que denegó a Marta el permiso para poder ampliar las semanas para el cuidado de Julia zanja copiando argumentos del TSJ de la Comunidad Valenciana que "no cabe olvidar que el permiso del progenitor distinto a la madre biológica sólo procede cuando éste se encuentra prestando servicios, de alta en la Seguridad Social y reúne un periodo de mínimo de cotización. En caso contrario, pese a haber otro progenior, no se tiene derecho al permiso ni a la oportuna prestación económica?".

El TSJ del País Vasco resolvió a favor de una madre soltera. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) reconoció en una resolución de 2020 el derecho de una trabajadora a disponer, como familia monoparental, de las ocho semanas adicionales de permiso por nacimiento y cuidado de hijo correspondientes al otro progenitor. Pero ha sido recurrida al Supremo. Tras serle denegada su solicitud por la Seguridad Social, el fallo condena ahora al Instituto Nacional y a la Tesorería a abonar la prestación y reconoce su derecho al permiso de 24 semanas, en base a "la protección del menor?.