Navarra se prepara para unas fechas con "muy buenas expectativas de ocupación"

Pamplona – Los alojamientos navarros comienzan a prepararse para unas vacaciones de Semana Santa que afrontan "con muy buenas expectativas" después de dos años en el que el turismo se ha visto restringido a causa de la pandemia. Ahora, la Comunidad Foral vuelve a presentarse como un destino atractivo tanto para el turismo nacional –especialmente madrileños, catalanes, vascos y valencianos– como internacional.

Así lo explica Beatriz Huarte, secretaria general de Anapeh (Asociación Navarra de la Pequeña Empresa de Hostelería), formada por más de 600 establecimientos y 400 alojamientos rurales. "Las expectativas son buenas. La información que manejamos hasta este momento nos da una valoración bastante positiva en cuanto al nivel de ocupación. Bastantes asociados me han trasmitido que tenían los alojamientos ya completos".

Los alojamientos rurales de Navarra se están recuperando bien después de la pandemia. "Los clientes han optado más por espacios tranquilos, menos masificados y en contacto con la naturaleza. En definitiva, por un turismo más sostenible. Este cambio ha sido y está siendo muy positivo para el turismo rural", explica.

Además, los clientes llegarán a todas las zonas de la Comunidad Foral. "En fechas de Semana Santa se trabaja por igual en todas las zonas. Es como el pistoletazo de salida de la temporada. Luego, en función de la estación, sí que puede haber diferencias entre unas zonas y otras por el diferente comportamiento de cada uno de los territorios a lo largo de las estaciones del año. Pero, en Semana Santa, llegan clientes a todas las zonas de la Comunidad Foral", remarca.

El perfil de los clientes también se ha mantenido tras la pandemia. "Mayoritariamente llegan turistas madrileños, catalanes, vascos, valencianos e incluso del interior de la Comunidad Foral. Sí que es verdad que el año pasado empezamos a recibir también bastantes clientes de La Rioja y de Zaragoza. En cuanto al cliente internacional, destaca el francés, aunque también está empezando a despertar el turista europeo de otras procedencias. Pero quizás vengan más fuera de esas fechas tan señaladas como son la Semana Santa porque lo que tiene Europa es que nos aporta esa desestacionalización que tanto queremos. Nos gusta poder trabajar también en otras fechas del año", remarca.

Por último, la secretaria general de Anapeh no descarta una subida de precios ante la inflación y la subida de carburantes, energía y gas. "De momento no se ha producido, pero esto no quiere decir que se descarte. Estamos un poco a la expectativa de lo que pueda ir sucediendo en las próximas semanas. Esperemos que la situación se reconduzca y que el sector se pueda adaptar. Sí que es verdad que, si los costes siguen así, va a provocar una subida de precios tanto en los alojamientos como en la hostelería, pero como en otros muchos sectores. Es lógico que, si los costes suben, va a ser necesario adaptarse. Estamos hablando de unos incrementos muy importantes y no sabemos cómo terminará la situación".