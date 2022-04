Víctimas critican que el Defensor del Pueblo lleve los casos de abusos

La Asociación de Víctimas de Abusos de Navarra manifestó su desacuerdo con la Comisión de Investigación elegido por representantes políticos, que recaerá en el Defensor del Pueblo.

La Asociación, como víctimas de abusos de la Iglesia Católica en el ámbito educativo, opinó que "no es la figura idónea para llevar a cabo esta investigación al no tener el poder suficiente para solicitar la colaboración de la Conferencia Episcopal Española" y afirmó que la CEE "se ampara" en el Concordato que mantiene con el Estado para que no se le pueda "obligar" legalmente a colaborar.

Además, están dispuestos a "exponer" sus relatos "en el Congreso, Senado o donde haga falta", pese al dolor que causa, para "buscar la Justicia Histórica, la Transparencia, Reparación y la Verdad de lo sucedido".