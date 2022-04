Navarra registró 181 nuevos casos de párkinson en 2021

En 2021 se registraron 181 nuevos casos de párkinson en Navarra, de modo que las personas diagnosticadas con este trastorno neurológico degenerativo ascienden a 1.989 –11 más que el año anterior–, de los cuales 990 son hombres y 990, mujeres. Así lo ha indicado la trabajadora social de la Asociación Navarra de Párkinson (Anapar), Arantza Gorraiz Andia, que ha destacado que esta enfermedad "tiene muchos síntomas, afecta de diferente manera y no todo es gente mayor y temblor, sino que hay muchas realidades distintas".

La trabajadora social ha recalcado que "hay personas que siguen funcionando, que tienen una vida activa, que no todo es vejez y temblor" y, por ello, ha instado a los pacientes a "seguir adelante". "Hay que centrarse en el día a día, hay que seguir funcionando, hay que intentar tener una vida lo más activa posible", ha sostenido Gorraiz, quien ha considerado necesario "hacer un estudio más en profundidad de quiénes son las personas que tienen esta patología, cuáles son sus necesidades, las dificultades a las que se enfrentan, la incidencia a nivel laboral..., porque dependiendo un poco de cada individuo va a tener unos problemas u otros. No es lo mismo estar trabajando, que jubilado. No es lo mismo vivir en la ciudad, que en una zona rural. No es lo mismo ser una mujer...". Y es que, ha proseguido, "si tenemos la foto del perfil se adecuarán mejor los servicios, los tratamientos y los recursos".

El párkinson, como explicaron desde la asociación, es una enfermedad neurodegenerativa que hoy por hoy no se puede curar. Se caracteriza por producir la degeneración y muerte de las neuronas dopaminérgicas y esta pérdida de dopamina es lo que hace aparecer los clásicos síntomas motores, aunque también puede manifestarse en trastornos cognitivos, gastrointestinales, autonómicos, sensitivos o del sueño.

Jornadas



Con motivo del Día Mundial del párkinson –que se celebra el lunes–, Anapar ha organizado unas jornadas que comenzarán este jueves, a las 11.00 horas, con la lectura del manifiesto en la sede de la asociación por parte de la presidenta, Mila Ortín. Posteriormente, el neurólogo Pedro Clavero, del Hospital Universitario de Navarra, hablará sobre los síntomas menos conocidos de esta enfermedad.

El viernes, de 10.00 a 13.00 horas, instalarán mesas informativas en distintos puntos de Pamplona y el lunes, a las 12.00 horas, Civivox Condestable acogerá la ponencia Síntomas que pueden alertar del párkinson y últimos avances en investigación, por parte de la neuróloga de la CUN Rosario Luquin. El martes la actividad se traslada a Tudela. El centro cívico Lestonnac acogerá a las 17.00 horas una charla de la fisioterapeuta Nuria Aguado y de la logopeda Marta Sanz sobre la importancia de las actividades de rehabilitación.

Finalmente, la trabajadora social de Anapar –entidad que cuenta con 235 socios, de los cuales 175 son personas afectadas– ha hecho un llamamiento a "no vivir el párkinson en soledad" y ha invitado a aquellas personas que lo deseen a acercarse a la asociación: "Que sepan que les vamos a atender, les vamos a informar y les vamos a ayudar, en la medida de lo posible".

Apuntes



-Más espacio y retrasos en el seguimiento. Anapar ha reclamado un local más grande para desarrollar su labor. También ha señalado que los pacientes se quejan de demora en el seguimiento con la pandemia: "Con el tema de la pandemia se paró todo y a veces las citas se alargan y para ellos es un poco desesperante", ha indicado Gorraiz.



-Una vida activa. Arantza Gorraiz ha afirmado que "una manera de trabajar con la enfermedad es intentar tener una vida lo más activa posible, en la medida que uno pueda". Anapar ofrece fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, apoyo psicológico, yoga, danza, coro y talleres (de memoria, manipulativos y de marcha nórdica).



90% mayores de 65 años



El 90,04% de las personas afectadas de párkinson en Navarra tiene más de 65 años. No obstante, como han dicho, "hay muchos perfiles diferentes" y "también hay jóvenes que vienen y están trabajando".