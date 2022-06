La Plataforma 0-3 cifra en 35 millones el presupuesto necesario para hacer frente a sus demandas

La Plataforma 0-3 años ha reiterado este martes en el Parlamento de Navarra su petición para que haya "un compromiso de consolidación de medidas económicas suficientes para garantizar la calidad de este ciclo educativo y que no vuelva a ser nunca más moneda de cambio electoral". Las representantes de la Plataforma, en huelga desde hace 44 días, han cifrado en 34,7 millones el presupuesto necesario para hacer frente a sus demandas el próximo curso. Sería más del doble de la financiación actual, que se queda en 15,8 millones, el 1,8% del presupuesto total de Educación. De esa partida, el 76% corresponde al Gobierno y el 24% restante, a los Ayuntamientos.

Así lo han explicado esta tarde en una sesión de trabajo en la Cámara foral las representantes de la Plataforma 0-3 Isabel Iriguibel y Eider Garde. Iriguibel explicó que Navarra "suspende" en calidad en el primer ciclo de Educación Infantil, "con una rotación de personal que es excesiva, ya que muchas trabajadoras cambian a empleos mejor remunerados".

Además, señaló que la ratio actual en Navarra duplica la recomendación europea. "No se aconseja que haya más de dos unidades en un espacio y, en algunas escuelas navarras, hay 48 niños con 3 cuidadores en un mismo espacio. Actualmente, en Navarra, el sitio al que tiene derecho un niño es de 2 metros cuadrados, medio metro cuadrado menos al que tiene derecho una gallina ecológica. España es el país con la ratio más alta de Europa".

Por su parte, Eider Garde recordó que, hoy por hoy, no hay acceso universal a la educación 0-3 en Navarra, no hay financiación suficiente ni un seguimiento por parte de Educación. "El departamento de Educación destina algo menos del 1,8% de su presupuesto al ciclo 0-3, una cantidad muy por debajo de lo deseable para cumplir lo que establece Europa. Además, no hay un criterio común en la financiación de las unidades y por eso hay desigualdades salariales en las trabajadoras. Es necesario unificar las fórmulas de financiación, realizar una apuesta valiente por la gratuidad del ciclo y subir los módulos de financiación entre un 92 y 146%, duplicando la partida actual y llegando a suponer un 3,7% del gasto del departamento de Educación".

Por último, sobre la mesa de trabajo para dar solución a la situación de huelga, Garde destacó la voluntad de diálogo de la Plataforma y confió en recibir una propuesta en la quinta reunión que se celebrará este miércoles. "Nos hemos dado cuenta de que quieren alargar esto para ver si nos ahogamos económicamente y nos bajamos de la huelga, porque todavía no ha habido ningún gesto. Nosotras queremos avanzar en el diálogo y el día de hoy va a ser clave", concluyó.