Cinco personas han ejercido el derecho a la eutanasia en Navarra desde que hace un año entrara en vigor la ley estatal que regula este procedimiento, según ha informado este jueves en el pleno del Parlamento foral la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin.

La consejera, que ha respondido a una pregunta del PSN sobre este tema, ha afirmado que el proceso para desarrollar la ley en el ámbito autonómico "no era y no es sencillo", pero ha valorado que se ha logrado "compatibilizar el derecho de las personas en determinadas situaciones" a poner fin a su vida con "el derecho de los profesionales sanitarios a la objeción de conciencia en un tema tan sensible".

"Lo principal se ha conseguido y es que el sistema sanitario está garantizando la prestación de este servicio. Prueba de ello es que ya hay cinco personas que lo han ejercido con todas las garantías y requisitos", ha afirmado Induráin. Por otro lado, en dos casos se ha negado la eutanasia y hay otros dos casos pendientes de resolución.