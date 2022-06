Alejandro Alday: "No esperábamos ganar, cuando nos lo llevamos fue muy emocionante"

Alejandro Alday es uno de los seis integrantes de Legotronic Beavers, equipo navarro de la Fundación MTorres y que completan Guillermo Cutillas, Xabier Amoztegui, Haritz Azpirotz, Jorge Yuste y Xabier Ochoa de Olza, junto a sus entrenadores, Pablo Aragón y Claudia Labat, y la coordinadora, Eva María García.

Alejandro tiene 16 años, vive en Mendillorri y estudia en el colegio San Cernin. Se unió al equipo en 2020 y afirma que se arrepiente "de no haber entrado antes". "Soy el que menos lleva en el equipo, este ha sido mi tercer y último año. Mi tío trabaja en MTorres y conocía el proyecto, pero no quería comprometerme a pasar tantas horas allí. Al final me convencieron. El primer año lo pasé genial y no dudé en seguir", explica.

Asegura que no esperaban ganar el campeonato. "El hecho de clasificarnos para nosotros ya era haber cumplido. Estábamos súper contentos, pero al final nos llevamos el premio y fue muy emocionante", relata.

Alejandro fue el elegido en su equipo para hablar ante los presentes, momento en el que aprovechó para dedicar unas palabras a Manuel Torres, fundador de MTorres. "Este fue y es su sueño más bonito hecho realidad. Todo se lo debemos a él y por ello le llevamos en nuestros corazones", concluyó.