Aumentan la violencia y el acoso contra los menores y las mujeres en las redes sociales en Navarra

Las situaciones de violencia y acoso en las redes sociales se están incrementando en Navarra, con menores de edad y mujeres como principales objetivos por parte de sus parejas o exparejas. La Policía Foral recibió 40 denuncias relacionadas con amenazas, acoso o chantajes en redes sociales en 2019, mientras que la cifra repuntó hasta las 48 denuncias en 2020.

El contenido de las denuncias se refieren en la mayoría de los casos a amenazas de difusión de vídeos de carácter sexual, injurias por condición sexual, mensajes amenazantes o insultos en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram pero también de tipologías que pueden incurrir en delitos como corrupción de menores por solicitud de fotos de índole sexual a menores de 16 años.

Estas conductas pueden ser constitutivas de delitos de acoso a menores con fines sexuales, acoso permanente, amenazas o coacciones, corrupción de menores, difusión no consentida de imágenes, otros delitos contra la intimidad o los datos personales, o trato degradante, a través de Instagram, WhatsApp, Facebook y otras app o páginas.

ANONIMATO Y FALSA IMPUNIDAD

La agresión y el acoso en el mundo virtual presenta unas características propias: facilidad de acceso, anonimato y en consecuencia impunidad de este tipo de agresiones (dificultades de localización, ausencia de pruebas contundentes); o la posibilidad de hacerlo durante las 24 horas del día, sin necesidad de distancia geográfica. Además, el elemento del acoso puede permanecer en el tiempo (la imagen puede quedar guardada en un dispositivo o en la red).

"El surgimiento de la ciberviolencia se está convirtiendo en un problema universal en aumento y con consecuencias significativas, a las que urge dar respuesta. Y todos los estudios indican que las mujeres y niñas constituyen el objetivo de la ciberviolencia en una proporción muy superior a la de los hombres", ha asegurado este martes el vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, durante la presentación de la nueva campaña institucional para frenar el ciberacoso.

CHICAS ADOLESCENTES, VÍCTIMAS

Las situaciones de acoso sexual on line fuera de la relación de pareja son vividas por un porcentaje elevado de chicas adolescentes. Esta nueva forma de violencia, está presente en bastante medida en chicas de 14 a 20 años, según el estudio La situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España, promovido por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y realizado por la Universidad Complutense de Madrid.

Dicho estudio indica que al 48% de ellas les han mostrado imágenes sexuales no deseadas; al 44% se las han pedido; el 40% ha recibido correos o mensajes sexuales no deseados; y al 23,4% le han pedido sexo on line. En el ámbito de la pareja, un 14,9% de chicas entre los 14 y 20 años afirma haber sido víctima de control a través del móvil ejercido por su pareja.