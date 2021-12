Registradas este lunes en Navarra 10 denuncias por estafas a través de Internet

Policía Foral ha recogido este lunes un total de 10 denuncias por estafas a través de Internet, según han informado desde su cuenta de Twitter, en la que han recordado algunas "normas básicas" para realizar una compra "segura".



Entre ellas, han recomendado extremar las precauciones previas a la compra, haciendo comprobaciones y búsquedas en Internet para garantizar que no se trata de una estafa. También han animado a acceder a las aplicaciones de las entidades bancarias utilizando siempre un acceso directo o la ruta web verificada, y no a través de enlaces por SMS o correo electrónico.

Igualmente, han aconsejado leer con atención los mensajes que se reciban desde la entidad bancaria para verificar que efectivamente provienen de la misma, así como desconfiar si nos piden que proporcionemos nuestras claves o nos instan a seguir un enlace para proporcionar nuestros datos aludiendo a razones de seguridad.

Policía Foral ha emplazado a desconfiar de anuncios con precios desmesuradamente bajos, y a no realizar nunca pagos anticipados mediante transferencia bancaria, envío de dinero o cualquier medio que no constituya una plataforma de pago segura. Por último, ha recomendado no facilitar datos bancarios, ni fotografías de documentación personal.