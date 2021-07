Críticas a los comentaristas de TVE por reírse del físico de un nadador

Cierto es que el físico de Shawn Dingilius-Wallace no es al que nos tienen acostumbrados los nadadores que compiten en los Juegos Olímpicos pero ello no tiene que ser objeto de risa. El aspecto algo fondón de Dingilius-Wallace desató unas indisimuladas risitas de los comentaristas de TVE.



En uno de los videos que circulan por Twitter, captados en directo durante la retransmisión de una de las series de los 50 metros estilos, se puede apreciar como los periodistas a duras penas pueden contener las carcajadas ante la aparición en escena del nadador de las islas Palau.



"Pues estos son los competidores...", dice un comentarista tratando de aguantarse la risa, tras un silencio en el que se ha podido escuchar alguna que otra risa contenida.



En las redes sociales, las criticas de los tuiteros no tardaron en ver la luz. "Les falta mucha educación", comentaba uno de ellos.





Les falta mucha educación, yo también me he dado cuenta — Aaron Nacher (@AaronNacher) July 30, 2021

En tdp los comentaristas se acaban de descojonar viendo a un nadador de que estaba un poco mas gordo de lo normal para estos deportistas, pero descojonar nivel que no podian ni hablar, wtf tio xDDD — TorSiiK (@TorSiiK) July 30, 2021