Dulceida deja las redes sociales un tiempo tras "un año muy duro"

La 'influencer' e 'instagramer' Aida Domènech, más conocida como Dulceida, ha anunciado hoy en su cuenta de Instagram que deja las redes sociales durante un tiempo.



La catalana ha publicado un vídeo de Instagram donde aparece ella disfrutando de un atardecer. En la descripción del 'post' ha mencionado los motivos de su decisión.



En primer lugar ha explicado que no se encuentra bien desde que su abuela falleció el pasado martes 17 de agosto. "Me siento perdida y necesito encontrar el camino para recuperar mi alegría. El martes se fue mi abuela y le echo de menos", ha contado.



Además, Dulceida ha comentado que no está siento un momento fácil en su vida debido al "acoso constante" que está recibiendo por parte de 'haters' que critican su relación.



La influencer más importante del país anunció hace unos meses que iba a darse un tiempo con su pareja, la también 'influencer' Alba Paul Ferrer. Desde ese momento han sido muchas las personas que han criticado a la pareja por su decisión y ruptura.







Aida Domènech, un hito en el mundo 'influencer'

Domènech ha relatado en el post que va a dedicarse un tiempo a sí misma y a cuidar de suSin embargo, esta decisión no es permanente ya que ha explicado que cuando se recupere volverá a las redes. "No me siento con fuerzas. Espero tenerlas eny volver a tope", ha dicho hoy.Dulceida es uno de los iconos más importantes en el mundo de las redes sociales. Desde que empezó en 2009 publicando unsobre moda, se podría decir, que la catalana hael trabajo en redes enCuenta conde seguidores ende suscriptores en