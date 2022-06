La polémica foto de Josep Pedrerol con 24 hombres en una casa rural

El fútbol no es cosa de hombres. Y se comprueba día a día, viendo el interés creciente de las mujeres por ver y practicar este deporte y observando cómo cada vez hay más féminas que informan u opinan del balompié en los medios de comunicación.



Por eso ha sorprendido tanto una imagen que ha colgado Josep Pedrerol en sus stories de Instagram y en la que aparece en las escaleras de una casa rural en Navaluenga (Ávila), en la que ha compartido fin de semana con el equipo de El Chiringuito de Jugones, el programa que el comunicador catalán presenta en Mega.





Ni una sola mujer trabajando en la redacción de @elchiringuitotv



Para hacérselo mirar @jpedrerol



¿Será que no hay mujeres periodistas especializadas en fútbol? ¿O que directamente no hay mujeres a las que les guste el fútbol?



No entiendo cómo puede pasar esto en pleno 2022 pic.twitter.com/DsXRWJSXRF