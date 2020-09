Cosmo estrena la segunda temporada de 'Flack'

Anna Paquin se pone de nuevo en la piel de Robyn, la agresiva relaciones públicas, en Flack. Cosmo estrena en exclusiva la segunda temporada de esta comedia negra mañana, a las 22.00 horas. Esta serie, un éxito de audiencia y crítica, gira en torno a una agencia de comunicación y al equipo de mujeres que lo integra, quienes deben salvaguardar la reputación de sus importantes clientes. En los seis nuevos capítulos de esta ficción, la agencia Mills Paulson PR sigue protegiendo a nuevos clientes frente a los escándalos habituales del mundo del espectáculo, de la moda, o la política. No hay escándalo al que no puedan hacer frente. La acción nos sitúa seis semanas después del fin de la primera temporada. A Robyn se le acumulan los problemas. Tendrá que reconstruir las maltrechas relaciones con su hermana Ruth (Genevieve Angelson), su amiga y compañera de trabajo Eva (Lydia Wilson) y su novio Sam (Arinzé Kene). Decidida a dejar la bebida y las drogas, quiere ser mejor persona, desafortunadamente, la vida tiene otros planes para ella: la sorprendente noticia de su embarazo hará que vuelva muy pronto a las andadas. Por suerte, pronto aparecerán por la agencia nuevos clientes propensos a los escándalos, y esto le apartará momentáneamente de la gestión de su desastrosa vida personal. La segunda temporada cuenta con la incorporación de Sam Neill (Jurassic Park), Daniel Dae Kim (Hawaii Five-0) y Martha Plimpton (The Good Wife).